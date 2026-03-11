Andrés Hurtado: Fiscalía solicita prolongación de prisión preventiva por 18 meses

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía solicita la extensión de prisión preventiva en contra del conductor de televisión, Andrés Hurtado 'Chibolín', por un periodo de 18 meses. Ello, por considerar la complejidad de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos por el caso 'Oro'.

Fiscalía solicita 18 meses adicionales

Andrés Hurtado enfrenta un nueva solicitud del Ministerio Público para continuar el proceso judicial desde prisión. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva adicionales por el caso 'Oro', el cual involucra la devolución de 100 kilos de oro a favor del empresario Javier Miu Lei y con la presunta influencia de la fiscal superior de lavado de activos, Elizabeth Peralta Santur.

La audiencia realizada este miércoles 11 de marzo recogió la solicitud de la Fiscalía sustentada por el fiscal adjunto supremo Denis Pérez, ante el vencimiento de plazo de prisión preventiva este 18 de marzo.

De acuerdo a los alegatos presentados por el fiscal de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, existe un peligro de fuga por parte de Hurtado. Ello, porque no contaría con arraigo familiar ni laboral.

Entre los nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el fiscal Pérez indicó que un extrabajador de Hurtado, incluido como colaborador eficaz, declaró que el conductor solicitaba realizar transferencias de dinero a familiares y terceros.

Defensa de Hurtado

Elio Riera, defensa legal de Hurtado, alegó que la investigación ya ha culminado el pasado 2 de marzo. En ese sentido, se muestra en contra de la reposición de días solicitada por la Fiscalía y que tal extensión se prolongue en un plazo de 18 meses.

En ese sentido alega una falta de justificación que sustente la prolongación de prisión preventiva. Ello, debido a que la investigación fiscal refiere que Hurtado sostiene investigaciones en diferentes despachos fiscales, motivo por el cual la investigación debería ser solicitada.

Riera precisa que la tesis fiscal era encontrar el dinero que habría recibido 'Chibolín' por su presunta influencia en la Fiscalía, a través de Elizabeth Peralta. Al respecto, Hurtado ya habría referido anteriormente que tal suma de dinero "nunca lo encontraron".

El juez Juan Carlos Checkley determinará si Andrés Hurtado continúa en el penal de Lurigancho por el caso Oro tras la solicitud de la Fiscalía de ampliar su prisión preventiva por 18 meses por la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias y lavado de activos.