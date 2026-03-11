El "Anconero" más multado de Lima será el primero destruido en el chatarreo de la ATU en 2026: Debía más de 154 mil soles

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una cúster informal conocida como "Anconero", que acumulaba más de 154 mil soles en multas y tenía más de tres décadas de antigüedad, será la primera unidad en ser destruida durante el proceso de chatarreo que realizará la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en 2026.

El vehículo se ha convertido en uno de los casos más representativos de la informalidad en el transporte público de Lima y Callao.

De acuerdo con la ATU, la unidad intervenida registra 14 multas por un monto superior a 154 mil soles. Además, presentaba un evidente deterioro estructural producto de sus más de 35 años de funcionamiento, lo que incrementaba el riesgo para los pasajeros y para otros conductores en la vía pública.

La cúster fue declarada en estado de abandono en 2022

El vehículo fue detectado en septiembre de 2022 cuando realizaba servicio de transporte público sin autorización en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Puente Piedra.

Tras la intervención, fue declarado en estado de abandono. Junto a otras cuatro unidades conocidas como "Anconeros", el bus será sometido a destrucción bajo el proceso de chatarreo.

Según explicó el subdirector de Fiscalización de la ATU, Luis Rivera, este caso refleja la gravedad del problema de la informalidad en el transporte.

El funcionario señaló que la destrucción de este tipo de vehículos busca evitar que unidades antiguas y peligrosas continúen operando en las calles de la capital.

Acumulaba más de 154 mil soles en multas

El "Anconero" de placa A6T-745 se ha convertido en símbolo de la lucha contra la informalidad en el transporte público. Según la ATU, este vehículo suma 14 sanciones y más de 154 mil soles en multas, y fue intervenido luego de operar durante años fuera de la normativa.

Tras ser declarado en abandono, quedó bajo custodia de la autoridad y fue catalogado como caso prioritario para el primer proceso de chatarreo de 2026.

La cúster forma parte de un grupo de cinco vehículos conocidos como "Anconeros" que, en conjunto, acumulan más de 280 mil soles en multas y superan los 30 años de antigüedad.

Estas unidades han sido identificadas por la ATU como reincidentes en infracciones vinculadas al transporte ilegal de pasajeros.

🚨 𝐀𝐓𝐔 𝐜𝐡𝐚𝐭𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐫𝐚 ❞𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐨❞ 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐒/𝟏𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥 𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬.



La cúster A6T-745, con más de 35 años de antigüedad y 14 multas acumuladas, será la primera unidad destruida en el proceso de chatarreo 2026. pic.twitter.com/2XLVSIS6eD — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 11, 2026

En lo que va de 2026, la ATU ha retirado de las calles 237 vehículos con antigüedad superior a tres décadas. Esta cifra duplica los 98 casos registrados en el mismo periodo del año anterior, y evidencia la estrategia de la autoridad para garantizar un transporte público formal, seguro y ordenado en Lima y Callao.