Perú llegaría a la Luna: Diseño peruano podría ser la mascota oficial de la misión Artemis II de la NASA

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

La NASA anunció los 25 finalistas de diseño que acompañará a los tripulantes a la llegada a la órbita de la Luna y ¡la peruana Daniela Villanueva es una de ellas! Conoce los detalles en la siguiente nota.

Diseño peruano entre los 25 finalistas de la NASA

El último fin de semana, mediante la página web de la NASA se hizo anunció de los 25 diseños finalistas para ser el indicador de gravedad cero durante la misión espacial Artemis II. "Un indicador de gravedad cero es un pequeño peluche que típicamente viaja con la tripulación para indicar visualmente el momento en que llegan al espacio", se indica en el comunicado.

¿Para qué sirve este indicador? Sucede que durante los ocho primeros minutos tras el despegue la tripulación es presionada contra sus asientos por la gravedad y la fuerza de subida al espacio. Una vez que los motores principales de la primera etapa se apaguen, las restricciones de la gravedad se eliminan y es donde la capacidad de flotar del muñeco lunar será la evidencia de haber llegado al espacio.

Esta es la primera vez que el público participa en el diseño del muñeco donde se recibieron 2,600 propuestas de más de 50 países y los diseños abarcan desde estudiantes de primaria. Finalmente, los finalistas seleccionados representan a 10 países entre los que están Perú, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Singapur y Gales.

"Corey, The Explorer", diseño de la peruana Daniela Villanueva

En una entrevista con el medio de noticias Andina, la diseñadora peruana Daniela Villanueva contó cómo nació la idea de su diseño luego que los astronautas mencionaron que "querían llevarse la tierra con ellos".

"(...) luego de investigar llegué a la respuesta: el ADN humano. ¿Qué es lo que nos une directamente al espacio? Los átomos que conforman nuestro ADN nacieron en el corazón de las estrellas, siendo una huella de la creación. Para llegar a ese concepto estuve casi un día investigando y leyendo acerca de este tema y así surgió Corey", comentó

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen pronto seleccionarán uno de los diseños para que acompañen la misión que tendrá alrededor de 10 días de duración.

Corey, The Explorer, el diseño presentado por la finalista peruana Daniela Villanueva podría convertirse en el próximo muñeco lunar que acompañe a los tripulantes en la misión espacial Artemis II.