Albania vive en el futuro: Propone reemplazar a políticos con inteligencia artificial para combatir corrupción

Mientras que algunas naciones en el mundo ponen en debate el uso de la inteligencia artificial (IA) por sus riesgos o límites, Albania ha visto en ella una aliada clave para adherirse a la Unión Europea, previsto para 2030; y tener un estado moderno con transparencia. Al respecto, el primer ministro Edi Rama planteó la posbilidad de implementar la IA en el Gobierno.

La inteligencia artificial en la política de Albania

Albania no es una nación ajena al uso de la inteligencia artificial en la política, debido a que ya hace uso de esta herramienta por ejemplo para monitorear compras públicas, analizar operaciones aduaneras y tributarias en tiempo real.

Además, es usada para la detecciónn de construcciones ilegales y plantaciones de cannabis mediante drones y satélites. Asimismo, envía multas de tránsito a través de reconocimiento facial.

La propuesta del primer ministro

El primer ministro de Albania, Edi Rama, durante una rueda de prensa, planteó la posbilidad que la tecnología podría convertirse en un miembro fundamental en su gobierno, abriendo un debate sobre su función en la gobernanza, ello enun contexto donde los casos de corrupción se han disparado.

En tal sentido, Rama resaltó que la inteligencia artificial podría eliminar prácticas como el nepotismo y los conflictos de intereses. Bajo esa premisa,propueso la creación de un ministerio gestionado integramente por este tipo de tecnología.

Edi Rama, primer ministro de Albania

Además, el primer ministro albanés aspira a que la nación complete cinco años el trabajo que a Croacia le costó siete años, gracias al uso de la IA con la finalidad de identificar rápidamente las diferencias entre la legislación nacional y comunitaria.

De igual manera, avizora que con el uso de este sistema tecnológico Albania se convierta en un país sin efectivo para 2030, con el 95% de los trámites públicos ya en formato digital por medio de la plataforma e-Albania.

Voces opositoras

No obstante, el planteamiento de Edi Rama ya tiene voces opositoras como el de la diputada Jorida Tabaku, quien advierte que, si la inteligencia artificial no posee una reforma estructural previa, podría convertirse en "un disfraz digital para la misma disfunción de siempre".

A ella se le suma otros expertos locales quienes afirman que existe una alerta por la falta de especialistas, centros de datos y regulaciones claras para un despliegue seguro y efectivo.

