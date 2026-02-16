Embajador de EE. UU. apuesta por la continuidad de José Jerí: "Cambiar de presidentes seguido no es normal"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A menos de 24 horas de que el Congreso de la República debata la continuidad en el cargo de José Jerí Oré como presidente del Perú, el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, salió a respaldar su permanencia, indicando que para traer inversiones se necesita inestabilidad.

Ni bien arribó al Perú, el lazo entre ambas autoridades ha fluido de una manera más que cordial. El 10 de febrero fue revelada una cena con el mensaje: "Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú", generando toda una ola de especulaciones sobre el trasfondo de la reunión y el giro comercial que podría adoptar nuestro país próximamente.

Apuesta por la continuidad del presidente

En una entrevista brindada al Diario Gestión, el alto funcionario de la administración de Donald Trump en el Perú, analizó la difícil coyuntura política que vive el país desde que se revelaran los encuentros extraoficiales de José Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, la cual le ha valido siete mociones de censura y una de vacancia en poco más de 120 días de gobierno.

Pese a esta delicada situación que llena de incertidumbre a todos los peruanos, el representante de la Casa Blanca sostuvo que debe "bajar el tono" para asegurar el desarrollo correcto de las elecciones generales del 12 de abril, para la estabilidad del Perú y para coadyuvar en la continuidad del presidente peruano.

"Cambiar de presidentes seguido en los ojos, no solo de EE. UU., sino del mundo, no es normal. Para traer inversión estadounidense, la estabilidad es muy importante", señaló.

Precisamente sobre el proceso electoral en curso, Navarro no descartó que Trump pueda pronunciarse sobre los candidatos políticos que buscan llegar a Palacio de Gobierno. En ese sentido, indicó que será voluntad dar una opinión sobre quienes se encargarán de dirigir los destinos del Perú desde el 28 de julio próximo

Congreso decidirá la suerte de José Jerí este martes 17 de febrero

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó para martes 17 de febrero a las 10:00 a. m., a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura formuladas por diversos legisladores contra José Jerí.

La convocatoria se da luego de horas de controversia tras la presentación de la primera moción presentada el jueves 12 de febrero, debido a que, de las 81 firmas presentadas, solo 29 firmas habían sido reconocidas por el sistema del RENIEC.

Siguiendo con el caso denominado 'Chifagate', la Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá este lunes 16 de febrero, el informe sobre las indagaciones preliminares desarrolladas.

De acuerdo con la agenda de la décimo quinta sesión extraordinaria, las conclusiones y recomendaciones del informe propone solicitar facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, para continuar con las investigaciones que vienen llevando a cabo.

En medio de la grave crisis política peruana, el embajador de los Estados Unidos en el Perú le brinda su total respaldo a Jerí, jugando indirectamente contra el Congreso para que no logre su destitución.