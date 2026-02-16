Transportistas que marchaban al Congreso desbloquearán la Panamericana Norte, según PNP

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú afirmó que tras dialogar con los transportistas que marchaban hacia el Congreso bloqueando la Panamericana Norte, retirarán sus vehículos.

Empresas de transporte paralizan servicios

En medio de la paralización de los servicios de transporte público ante la convocatoria del Grupo El Rápido y otras empresa, en la carretera Panamericana Norte, el titular de la PNP se hizo presente para intentar llegar a un acuerdo con los transportistas.

"Acabamos de tener un diálogo con los señores transportistas y en estos momentos van a proceder a retirar los vehículos. Siempre cuando se produce la libertad de expresión en cualquiera de las formas, como esta, hay un margen de verbalización para poder evitar que escale a alguna situación que vaya en contra de todos", aseguró.

Consideró que una paralización o bloqueo no es la solución al problema que sufren los transportistas y resaltó que se debe enforcar enfocar en quién es el principal enemigo de la sociedad.

"Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos todos los días y todos los días se capturan, se esclarecen los hechos. El día sábado ha habido el asesinato de Marcano en la cuadra 2, en San Martín de Porres, y estamos haciendo las investigaciones, estamos esperando los resultados siempre desde la ciencia de la criminalística", indicó.

Detención de conductor de El Rápido

Durante las primeras horas de la movilización de los transportistas la PNP se hizo presente en el lugar para poner multas a las unidades que se dirigen en caravana hacia el Congreso e inclusive se observó la detención de un conductor de la empresa El Rápido. Sin embargo, Arriola detalló que solo fue intervenido.

"Solamente está intervenido en tanto a esto y definitivamente con el Ministerio Público se evaluarán las cosas. No está detenido", aclaró.

Asimismo, se refirió a las papeletas impuestas a las unidades y señaló que son "objetivos y cumplen la ley", indicó que los conductores podría interponer un recurso de nulidad ante el SAC para que anulen las infracciones.

Cabe señalar que pese a haber afirmado que llegó a un acuerdo con los transportistas, no detalló en ningún momento lo que se conversó con estos.

Además, se debe precisar que hay otra caravana, conformada por buses de La 50, dirigiéndose hacia el Congreso, al cierre de la nota se encuentran en el óvalo Zárate en San Juan de Lurigancho.