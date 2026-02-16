Xiomy Kanashiro deja a todos boquiabiertos al revelar el costoso regalo de Jefferson Farfán por su primer año de relación

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al revelar el costoso regalo que recibió de Jefferson Farfán por su primer año de relación, un gesto que quedó registrado en un video de su escapada romántica y que terminó robándose todas las miradas.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán en Cartagena

La historia empezó fuera del país. Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán decidieron celebrar su primer aniversario de relación con una escapada a Cartagena, en Colombia.

La mediática pareja, que inició oficialmente su romance el 14 de febrero de 2025, eligió esta ciudad caribeña para conmemorar la fecha, coincidiendo además con el Día del Amor y la Amistad, una fecha que tiene un significado especial para ambos.

Durante el viaje, los dos compartieron distintas imágenes en sus redes sociales. Se les vio relajados, disfrutando de la playa, de cenas frente al mar y de momentos de descanso en el hotel.

En sus redes sociales, Jefferson Farfán escribió: "Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín mi China. Te amo".

Sin embargo, lo que terminó generando más comentarios no ocurrió durante la estadía en Colombia, sino después, cuando la popular 'Chinita' publicó un video resumen del viaje.

El regalo de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro

Al regresar a Lima, Xiomy Kanashiro subió a su cuenta de Instagram un clip con los mejores momentos del viaje: atardeceres, cenas, paseos, fiestas y escenas junto a Jefferson Farfán. Pero en medio de ese recuento visual apareció un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Por apenas unos segundos, Xiomy Kanashiro dejó ver el costoso regalo que recibió por su primer año de relación: un reloj de la exclusiva marca Cartier.

Aunque el accesorio aparece de forma breve, fue suficiente para que los usuarios identificaran la marca y empezaran a comentar el lujoso obsequio que Jefferson Farfán le habría dado a la bailarina por esta fecha especial.

La 'Chinita' había preferido mantener en reserva los regalos que recibe de su pareja. Sin embargo, en esta ocasión decidió mostrarlo públicamente, aunque sin brindar mayores detalles sobre el valor del reloj ni sobre las características del modelo.

Así, Xiomy Kanashiro sorprendió a todos al dejar ver el regalo que le dio Jefferson Farfán por su primer año de relación, un detalle que se coló en su video de Cartagena y que volvió a ponerlos en boca de todos.