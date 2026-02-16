¡A llenar los baldes! Anuncian corte de AGUA el 17 de febrero: ¿Qué distritos se verán afectados?

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programados para este martes 17 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida de forma temporal.

¿Por qué será el corte el 17 de febrero?

La empresa estatal también reportó que el corte de agua el martes se deberá a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red en distintos puntos de la capital para garantizar la optimización del sistema y seguir brindando servicio de calidad a sus usuarios.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar previsiones con anticipación, almacenar agua de forma responsable y revisar los horarios exactos del corte para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿Qué distritos se verán afectados el martes?

La Molina (todo el distrito).

(todo el distrito). Santa Anita: área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. San Luis/San Borja: área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Chorrillos: área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97. Surco: área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur.

área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Hora del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Motivo: Baja presión del agua.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. Zonas afectadas: área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Baja presión de agua.

Corte en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: Av. José Carlos Mariátegui del A.H. Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas, Habilitaciones del sector 308, Sub-Sector 308-05/RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Entre Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde.

Av. José Carlos Mariátegui del A.H. Fernando Belaúnde Terry-San Gabriel Alto Lomas, Habilitaciones del sector 308, Sub-Sector 308-05/RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Entre Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde. Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Interrupción en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. A.H. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Los Jardines del Naranjal I.ª etapa, Urb. Los Naranjitos II.ª etapa, Urb. Los Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario.

A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. A.H. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Los Jardines del Naranjal I.ª etapa, Urb. Los Naranjitos II.ª etapa, Urb. Los Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario. Motivo: Baja presión de agua.

Sector 212.

Así que recuerda que, de acuerdo al reporte de Sedapal en redes sociales, habrá cortes de agua en al menos 10 distritos de Lima Metropolitana este martes, 17 de febrero. ¡Toma tus precauciones desde ya!