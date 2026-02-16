Transportistas convocarán un PARO GENERAL contra el gobierno ante ola criminal: "Han fracasado"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo paro general de transportes se viene en los próximos días luego del reciente anuncio del presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao. En diálogo con Exitosa, Héctor Vargas dejó en claro que se viene coordinando con los demás gremios del sector para volver a paralizar sus labores ante los constantes ataques armados que sufren.

Lamentan comportamiento de la PNP

Esta comunicación se da en medio de una paralización general por parte de la empresa 'El Rápido' la cual sufrió un nuevo atentado armado el último sábado en Los Olivos. Lamentablemente, un conductor perdió la vida tras recibir el impacto de proyectiles en la cabeza enlutando una vez más al sector.

Y por si eso fuera poco, lejos de respaldar su protesta pacífica, agentes de la Policía Nacional del Perú no solo detuvieron su caravana, sino que arrestaron a uno de los choferes que buscaba llegar al Congreso exigiendo acciones inmediatas a las autoridades.

Esto no fue pasado por alto por Héctor Vargas quien mostró su indignación por este comportamiento protagonizado por las más altas autoridades de la PNP como el general Óscar Arriola o el coronel Juan Carlos Montufar.

"No puede ser posible que en momentos tan difíciles que atraviesa el sector, las autoridades en lugar de brindar cierto alivio, estén comportándose como se están comportando. No es un buen día para nosotros, porque para nada se está solucionando la grave situación que atravesamos", indicó.

Convocarán a paro general

A raíz de este lamentable accionar de la PNP y de los constantes atentados armados, Vargas indicó que se viene coordinando con otros gremios del sector transporte público para convocar a un nuevo paro general.

Esta vez, el dirigente indicó que su paralización no solo busca que se refuerce la seguridad hacia su sector, sino que también pedirán que José Jerí y todo su equipo den un paso al costado ya que el cargo les ha quedado grande.

"Nos estamos reuniendo con las empresas de la coordinadora y también de otros gremios porque vamos a convocar a una paralización general, ojalá sea contundente, para luchar no solo por el derecho a la vida, sino para que estos señores se vayan. Todos han fracaso y en lugar e hacerlo bien, se están comportando de esta manera", añadió.

