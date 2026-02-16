PNP detiene a conductor de 'El Rápido' durante protesta en SMP: Transportistas intentaron defender a su compañero

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a conductores de la empresa 'El Rápido' que se encontraban realizando una movilización como símbolo de protesta en la Panamericana Norte en San Martín de Porres (SMP). Uno de los choferes fue detenido y subido a una de las camionetas de la PNP.

Transportistas niegan versión de la PNP

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la movilización se realizaba de manera pacífica, hasta que la Policía Nacional detuvo a uno de los choferes que se encontraba liderando la caravana que se realizó debido a los constantes ataques extorsivos.

Es así que, al ver la situación en que se encontraba su compañero, los transportistas de 'El Rápido' intentaron evitar su traslado hacia una de las camionetas que se mantuvo estacionada cerca de la zona. Según información policial, en primer lugar, el conductor fue intervenido debido a que su vehículo aparentemente, obstruía la vía en dirección al sur.

Esta teoría fue descartada por los compañeros del chofer, quienes indicaron que el intervenido estaba buscando donde estacionar el bus. Según imágenes captadas por nuestro medio, fue el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la Dirincri, quien ordenó al conductor subir a la camioneta.

"No podemos en ningún momento impedir el libre tránsito de tanta gente que se va a trabajar", dijo Montúfar, mientras el conductor intervenido se preguntaba los motivos de su detención.

Policías subieron a la fuerza a chofer

El disturbio aumentó cuando efectivos policiales usaron la fuerza para hacer que el conductor ingrese a la camioneta que se encontraba resguardada por más agentes. Al respecto, se pudo oír gritos de algunos transportistas que se preguntaban "¿por qué lo vas a subir al carro?". Además, se oyeron frases en donde mencionaban la situación que viven día a día al ser víctimas de parte de extorsionadores.

"¡Él no es un delincuente!, ¡él no es un asesino!, ¡somos víctimas, víctimas somos del sicariato!, somos víctimas. Esto es un abuso!", manifestaron los transportistas en apoyo a su compañero.

En conclusión, los conductores de la empresa 'El Rápido' vienen expresando su indignación ante la constante ola de asesinatos que vienen ocurriendo los últimos días. Este lunes realizaron una paralización de labores, como medida de protesta ante las autoridades para que se implementen medidas que puedan garantizar su seguridad.