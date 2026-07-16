Alerta por calor inusual en invierno: "Hay anomalías de 5 °C por encima de lo normal, son temperaturas altas", según Senamhi

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, Erick Rojas, analista en pronóstico meteorológico del Senamhi, informó que Lima y Callao acumulan cerca de 70 días con calor inusual pese a ser invierno, registrando valores muy por encima de lo esperado para esta época del año y las cataloga como anomalías.

Temperaturas anómalas se registran en las noches de invierno

Tras el inicio del invierno en Lima y Callao, las temperaturas continuan registrando valores superiores a las habituales para la época del año, según lo reportado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Según lo reportado por el representante del Senamhi, desde el inicio del año, la ciudad viene viviendo el fenómeno climático de El Niño Costero, un hecho que ha provocado un desequilibrio en las temperaturas en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, durante las primeras horas de la mañana de este jueves 16 de julio se reportaron 22 °C en Lima Sur y el Callao, mientras que en Lima Este y Lima Norte las temperaturas oscilaron entre los 20 °C y 21 °C.

"Estamos ya en un contexto de El Niño Costero, desde principio de año estamos teniendo esta temperatura del agua de mar que está por encima de su rango normal, estamos hablando de anomalías de 5° C por encima de lo normal y actualmente estamos presentando temperaturas bastante altas", expresó.

Noches cálidas se presentan en toda la capital

A través de estas condiciones, se refleja un comportamiento inusual para la temporada, incluso, durante las noches, se registran valores nunca antes vistos que han generado que la población no use elementos de abrigo que normalmente tendrían demanda en esta época.

"Todavía tenemos noches bastante cálidas, normalmente para esta temporada de invierno debemos tener temperaturas entre los 15°C a 16°C. Sin embargo, ahora estamos teniendo temperaturas cercanas a los 20°C - 21°C en Lima Oeste y cercanos a los 18°C - 19°C en Lima Este, Lima Norte, temperaturas muy altas para la temporada de invierno", manifesto el representante del Senamhi.

Con este reporte del organismo, se indicó que estas anomalías térmicas evidencian un invierno más cálido de lo normal en la capital, aunque las mañanas continúan caracterizándose por la presencia de nubosidad y alta humedad, las temperaturas mínimas permanecen por encima de sus valores habituales.

Finalmente, esta situación expresada por el Senamhi ha predominado durante las últimas semanas y mantiene un ambiente menos frío de lo esperado para esta estación, al punto de presentar temperaturas altas.