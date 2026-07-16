España vs. Argentina, la FINAL del Mundial 2026: día, hora y canales para ver el partido

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su capítulo final. Después de más de un mes de competencia, 102 partidos y momentos inolvidables, las dos mejores selecciones del torneo se medirán por el título.

El encuentro también marcará el cierre del primer Mundial con 48 participantes, la edición más grande desde que el certamen nació en el año 1930.

Quiénes se enfrentarán en la Final

España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026, después de eliminar a Francia e Inglaterra, respectivamente. En lo que será la duodécima definición entre una selección europea y una sudamericana.

El historial favorece ampliamente a la CONMEBOL. De las 11 finales previas entre ambas confederaciones, los equipos sudamericanos conquistaron ocho títulos, mientras que los europeos levantaron la copa en tres ocasiones.

Cúando se jugará el partido

La Final está pactada llevarse a cabo este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, en New Jersey. Programado para las 3:00 p.m. hora local en la costa oeste de Estados Unidos. Mientras que en Perú comenzará a las 2:00 p.m.

En qué canales se transmitirá

La señal encargada de difundir este encuentro, para la mayoría de la region de Latinoamérica, incluido el Perú, será Dsports (canales 610 y 1610 HD), por señal abierta mediante América TV (canal 4) y América TVGO, y las plataformas online DGO (DirecTV), Disney+ y Paramount+ desde las 2:00 pm (hora peruana).

La Finalissima que no se llegó a disputar

La segunda edición de esta final de caracter amistoso entre el ganador de la Eurocopa y la Copa América se iba a disputar entre finales de 2025 e inicios de 2026. Se llegó a postergar en dos ocasiones hasta que se dio su cancelación. Pero, de alguna manera, el destino los llevó a encontrar en la máxima definición.

The prodigy vs. the legend.



We're getting the Finalissima after all—but for the biggest prize in football 🏆 pic.twitter.com/KoYz1Q9dcW — B/R Football (@brfootball) July 15, 2026

Historial entre España y Argentina

En la historia de los Mundiales, España y Argentina solo se enfrentaron una vez. Fue en Inglaterra 1966, cuando la 'Albiceleste' se impuso por 2-1 en la fase de grupos. Sin embargo, el antecedente más reciente entre ambas selecciones se dio en un amistoso de preparación para Rusia 2018, en el que España goleó por un contundente 6-1.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su etapa final, en el último partido donde conoceremos al nuevo dueño del trono. Argentina, que buscará repetir lo de 2022, y España que intentará alcanzar su segunda estrella desde 2010. Esta definión que paralizará al mundo se disputará el domingo 19 de julio a las 2:00p.m. hora peruana.