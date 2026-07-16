WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 20 DE JULIO: Conoce la lista completa AQUÍ

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

WhatsApp actualizará nuevamente sus requisitos de funcionamiento y, desde el 20 de julio, algunos teléfonos pueden dejar de ser compatibles con la aplicación de mensajería.

La medida afectará principalmente a dispositivos con varios años de antigüedad que ya no reciben actualizaciones de seguridad ni pueden ejecutar las versiones más recientes del sistema operativo.

Si tu smartphone pertenece a esta lista, la aplicación podría dejar de abrirse, impedir el envío y recepción de mensajes o dejar de recibir futuras actualizaciones. Antes de que esto ocurra, WhatsApp suele mostrar avisos dentro de la aplicación para que los usuarios tomen las medidas necesarias y eviten perder el acceso a sus chats.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles?

WhatsApp dejará de funcionar en equipos que ya no pueden actualizarse a las versiones mínimas del sistema operativo. Estos son algunos de los modelos afectados:

iPhone

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Modelos anteriores que no puedan actualizar a iOS 15.1 o superior.

Samsung

Galaxy S4

Galaxy Ace 4

LG

Optimus L3 II

Sony

Xperia M

Huawei

Ascend Mate

HTC

Desire 500

Además de estos modelos, también podrían verse afectados otros teléfonos con Android 5.0 o versiones anteriores, ya que dejarán de cumplir con los requisitos mínimos exigidos por WhatsApp. Para comprobar si tu dispositivo seguirá siendo compatible, ingresa a Ajustes > Información del teléfono y verifica la versión del sistema operativo instalada.

Actualización de WhatsApp

Qué hacer hoy si el teléfono está en la lista?

En Android

Conectarse a Wi‑Fi, cargar el equipo al menos al 75% y buscar actualizaciones en Configuración > Sistema > Actualizaciones de software. En algunos modelos se activa al reiniciar

En iPhone

Hacer copia de seguridad, conectar a corriente y entrar a Configuración > General > Actualización de software. También se pueden activar actualizaciones automáticas.

El peor momento para descubrir que el celular quedó viejo es cuando se necesita WhatsApp para trabajar o para verificar una cuenta. Revisar la versión del sistema hoy, actualizar si es posible y planear un cambio si no lo es puede evitar quedarse sin la app a mitad de una semana clave.

La fecha, lunes 20 de julio, se volvió conversación porque coincide con semanas de alta actividad digital y porque muchos usuarios se enteran cuando ya están contra el reloj. Si el sistema operativo es muy antiguo, WhatsApp puede dejar de soportar el equipo y el usuario puede quedarse sin acceso.

Además, WhatsApp ya tiene nuevas fechas en el horizonte: desde el 8 de septiembre de 2026 solo se admitirán dispositivos con Android 6 o posterior, y desde el 30 de noviembre de 2026 solo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 o posterior. Es decir, la exigencia sube.