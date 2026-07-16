Roberto Sánchez lanza fuerte advertencia a Keiko: El pueblo será la peor pesadilla de un gobierno fujimorista

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El excandidato presidencial Roberto Sánchez cuestionó al nuevo gobierno que liderará Keiko Fujimori, señalando que la ciudadanía será capaz de ser "la peor pesadilla" de dicha gestión.

Roberto Sánchez lanza fuerte advertencia a Keiko Fujimori

En el marco en que Fujimori Higuchi recibió las credenciales como presidenta electa del Perú por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el también exministro de Estado ha lanzado una fuerte advertencia a su excontendora en las Elecciones Generales 2026 durante un encuentro con militantes de Juntos por el Perú.

Expresó que el pueblo organizado así como el movimiento social organizado "que tiene legitimidad, que tiene historia, que tiene moral" se "convierte en la peor pesadilla" de la próxima administración de la lideresa de Fuerza Popular.

Además, resaltó que la ciudadanía organizada, comunidades originarias, frentes sociales, grupos ciudadanos se pueden constituir en ese frente democrático que podrá ser capaz de "la reivindicación y la restitución de la justicia" con la que buscarían la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones.

"Este es el pueblo castillista, que cree en la unidad popular, que cree en la necesidad de la unión de todo el movimiento social popular. Este pueblo va a ser capaz, democráticamente, de convertirse y está llamado a ser la peor pesadilla de un gobierno fujimorista, dictador, autoritario", aseveró.

#robertosanchez #keikofujimori ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 Durante la convocatoria organizada por Juntos por el Perú y Roberto Sánchez, el excandidato presidencial envió un mensaje a la presidenta electa Keiko Fujimori advirtiendo que "el pueblo organizado será la peor pesadilla" durante su gestión. A su vez, reiteró en la liberación de Pedro Castillo. #exitosanoticias

La libertad de Pedro Castillo y un pedido a Keiko

En su ponencia, Sánchez Palomino volvió a insistir con la libertad de Pedro Castillo asegurando que "jueces y peritos internacionales" la han decidido en base a lo que el Perú ha suscrito en convenios y pactos internacionales.

"Nosotros nos constituimos en esa reserva moral democrática de la justicia precisamente por ello exigimos su liberación inmediata porque este pueblo organizado se va a convertir en la peor pesadilla de un gobierno mafioso dictador fujimorista", remarcó una vez más.

Añadió que en Juntos por el Perú "son demócratas" y que no creen "en asesinatos sin la impunidad" ni que tampoco defienden la violencia "venga de donde venga" y subrayó que rechazan "los crímenes de comportamiento violento que ha hecho que más de 50 de nuestros hermanos estén hoy con un dolor, una herida abierta".

"Lo primero que debería hacer la señora Fujimori es pedir perdón a todo el pueblo del sur por haber aniquilado la vida de nuestro pueblo. Tengo una profunda convicción y mucha serenidad que ese es el sentimiento de millones de patriotas de nuestra patria porque le han arrebatado a sus hijos y no le dan justicia", manifestó tajantemente Roberto Sánchez.

En conclusión, el excandidato presidencial Roberto Sánchez lanzó una fuerte advertencia a la presidenta electa Keiko Fujimori aseverando que la ciudadanía será "la peor pesadilla" de la gestión de la lideresa de Fuerza Popular.