Mundial 2026: Portugal elimina a Croacia 2-1 y despide a Modric en un duelo legendario

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El duelo de dieciseisavos entre Portugal y Croacia quedará grabado como uno de los capítulos más intensos del Mundial 2026. En un partido cargado de tensión, goles anulados y emociones desbordadas, el equipo de Cristiano Ronaldo logró imponerse 2-1 y avanzar a octavos de final.

La victoria significó no solo la continuidad de Portugal en el torneo, sino también la despedida definitiva de Luka Modrić, quien a sus 40 años jugó su último encuentro mundialista.

El partido más extenso

Croacia golpeó primero: a los 53 minutos, Ivan Perisic abrió el marcador tras una jugada colectiva que desarmó la defensa lusa. Portugal reaccionó con carácter y, tras una falta sobre Renato Veiga, el VAR confirmó penalti. Cristiano Ronaldo, con la serenidad de siempre, lo transformó en el 1-1 al minuto 68', sumando otro registro histórico en su carrera.

¡¡APARECIÓ EL BICHO!! CRISTIANO RONALDO le ganó el duelo a Livakovic y marcó el 1-1 de Portugal vs. Croacia. ¡Primer gol en fase eliminatoria de Mundiales para él!



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El desenlace fue de película. En el tiempo añadido, de eternos 10 minutos, Gonçalo Ramos apareció para marcar el 2-1 al 90'+4, desatando la euforia portuguesa.

¡¡EL HOMBRE DE LOS GOLES EN IMPORTANTES EN TIEMPO DE DESCUENTO!! GONÇALO RAMOS CABECEÓ Y ANOTÓ EL 2-1 AGÓNICO DE PORTUGAL VS. CROACIA. PARTIDAZO.



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Sin embargo, Croacia aún tuvo un último suspiro: Josko Gvardiol anotó en el 90'+13, al último minuto, dándoles la esperanza de definir todo en el suplementario. Sin embargo, la alegría duró muy poco: el gol fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. La decisión encendió la furia de los hinchas croatas, que comenzaron a lanzar botellas al campo en un gesto de frustración.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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Un abrazo entre las leyendas

Tras el pitazo final, las cámaras captaron una imagen conmovedora: Cristiano Ronaldo se acercó a Luka Modrić para darle un abrazo fraterno, consciente de que el croata acababa de cerrar su historia en los Mundiales. El gesto fue símbolo de respeto mutuo y de la grandeza de dos leyendas que compartieron escenario en el último baile mundialista de Modrić.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se dan un último abrazo tras el encuentro.

Expectativas y futuro

La clasificación de Portugal alimenta la expectativa de los aficionados que sueñan con una final mítica entre Argentina y Portugal, un duelo que enfrentaría a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la definición de un título mundial.

Aunque aún quedan muchos partidos y nada está escrito, la posibilidad de ese choque final mantiene viva la ilusión de ver a las dos máximas figuras de la era contemporánea cara a cara por la gloria.

Portugal sobrevivió a un partido épico, marcado por la tensión y la emoción hasta el último segundo. Croacia se despide con la amargura de un gol anulado y el adiós de su capitán histórico, mientras Portugal avanza con la fuerza de Cristiano y la frescura de Ramos.