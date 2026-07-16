Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este jueves 16 de julio?

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú: ¿cuál es el precio y el tipo de cambio para este jueves 16 de julio?, son algunas de las interrogantes que se realiza la ciudadanía hoy para evitar pérdidas y tomar mejores decisiones financieras.

Precio del dólar en Perú: Así cotiza hoy, según Sunat

Perú atraviesa un momento clave en el ámbito político. Pues bien, el 15 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó las credenciales a Keiko Fujimori como presidenta de la República electa.

En medio de ese panorama y a la espera de su juramento como mandataria el 28 de julio, los empresarios, inversionistas y ciudadanía en general se mantienen a la expectativa sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado oficial y paralelo. Como se sabe, el valor de esa divisa estadounidense en nuestro país varía constantemente debido a estos factores:

La ley de oferta y demanda.

Factores económicos como la inflación, la inestabilidad política local y el comercio exterior.

local y el comercio exterior. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de la Reserva Federal de EE. UU.: sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Por ello, mantenerse informado sobre cuál es el precio del dólar de forma diaria te permitirá tomar decisiones financieras oportunas y aprovechas las mejores oportunidades del mercado cambiario. En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 16 de julio, según el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

JUEVES 16 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 15 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.381 S/ 3.391

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, donde la compra era de S/ 3.389 y la venta de S/3.397.

Tipo de cambio dólar paralelo este jueves 16 de julio

Si quieres proteger tu dinero y tomar decisiones inteligentes, también debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar paralelo este jueves 16 de julio es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.375 | Venta S/ 3.400

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u 'Ocoña'.

Así cerró el dólar ayer, 15 de julio

El precio del dólar en el país cerró ayer, 15 de julio en S/3,3860, (con una apertura de S/3,3910). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de S/3,3851, con un máximo de S/3,3890 y un mínimo de S/3,3810, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así cerró el dólar ayer, según el BCRP.

Dado que el mercado financiero es muy volátil, es crucial mantenerse informado antes de realizar cualquier operación, no solo en la Sunat o el BCRP, sino también en otras entidades como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Si tienes pensado planificar tus gastos o ahorros en Perú, lo ideal es conocer cuál es el precio del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada del jueves 16 de julio en Sunat y mercado paralelo.