La CURIOSA historia detrás de la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal en 2007

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Qué probabilidades había. La fotografía de Lionel Messi con un bebé llamado Lamine Yamal, tomada en 2007, se convirtió en una de las imágenes más comentadas del fútbol mundial años después, cuando el joven español comenzó a destacar con el FC Barcelona y ahora que se cruzarán en la final del Mundial 2026 con Argentina y España.

Aunque en su momento pasó prácticamente desapercibida, la imagen adquirió un enorme valor simbólico al mostrar a quien entonces era la gran promesa del club sosteniendo en brazos a quien, casi dos décadas después, sería considerado su heredero futbolístico.

¿Por qué fue tomada la foto?

La fotografía fue tomada en diciembre de 2007 para un calendario solidario impulsado por el diario Sport y la Fundación del FC Barcelona. La iniciativa buscaba recaudar fondos con sesiones en las que jugadores del primer equipo compartían con familias del barrio de Rocafonda.

La familia de Lamine Yamal participó tras ganar un sorteo organizado por una ONG. Con apenas unos meses de nacido, el bebé fue fotografiado junto a un joven Lionel Messi, quien protagonizó la icónica imagen sosteniéndolo cerca de una pequeña bañera.

Lionel Messi posando en una foto bañando a Lamine Yamal en 2007

El momento en que se hace viral

Durante muchos años, esas imágenes permanecieron guardadas en el álbum familiar y nunca tuvieron mayor repercusión pública. En julio de 2024, Lamine Yamal brillaba con la selección de España en la Eurocopa y ya era una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Sin embargo, su padre publicó la fotografía en redes sociales con la frase: "El inicio de dos leyendas". La publicación se viralizó rápidamente y despertó el interés de aficionados y medios de comunicación de todo el mundo.

Un legado compartido

La coincidencia resultó aún más llamativa porque ambos jugadores se formaron en La Masía y vistieron la camiseta del FC Barcelona. Muchos interpretaron la imagen como un relevo generacional entre quien marcó una época en el club y quien apunta a convertirse en una de sus nuevas estrellas.

Así, una fotografía tomada con fines benéficos terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más recordados de la historia reciente del fútbol.

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026, un duelo que ha vuelto a poner en el centro de la atención la curiosa fotografía tomada en 2007, en la que Lionel Messi sostiene en brazos a un pequeño Lamine Yamal durante una sesión benéfica. Casi dos décadas después compartirán el escenario más importante del fútbol el próximo domingo 19 de julio.