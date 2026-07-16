Corte de LUZ el 16 y 17 de julio: ¿Qué distritos de Lima y Callao se verán afectados?

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz programado para el jueves 16 y viernes 17 de julio. Pluz Perú reveló qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico, así como el horario en que se ejecutará la medida.

Motivo del corte de luz: Cronograma de Pluz Perú

La empresa Pluz Perú anunció que realizará corte programado de la luz en distintos sectores de Lima y Callao como parte de su plan de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución, con el objetivo de seguir garantizando un servicio de calidad a sus usuarios.

Por ello, pide a la ciudadanía que si ven que su distrito está en la lista de los que se verán afectados con el corte de luz, tomen sus precauciones desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad por determinadas horas. Ten en cuenta que el corte será solo en algunas calles, urbanizaciones y avenidas.

Estos distritos de Lima y Callao se quedarán sin luz el 16 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para este jueves 16 y viernes 17 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados hoy:

En San Miguel y Los Olivos

Sectores afectados por corte de luz.

En Independencia

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Panamericana Norte / Tomás Valle.

En Puente Piedra, La Perla, Los Olivos y San Martín de Porres

Zonas afectadas por corte de luz el 16 de julio.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. Canto Rey Mzs. A, B, B#, C, C1, D, D1, O, O1, P, P PRIMA, P1, U13, Av. Los Ciruelos cdras. 10, 34.

Zonas afectadas por corte de luz el 17 de julio: Horario de suspensión

Asimismo, Pluz Perú precisó que otro corte de luz habrá el viernes 17 de julio, llegando a afectar diversas zonas de la capital que te revelamos a continuación, así como el horario de la interrupción, para que tomes medidas preventivas desde ya:

Sin luz en Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en A.H. La Rivera Mzs. A, B, C, D, E, A.H. Histórico Con Con Mz. A, A.H. Manuel Scorza Mzs. A, B, C, D, E, A.H. Sol de Caudivilla Mzs. A, B, C, D, E, F, A.H. El Progreso Mzs. 1A, B, C, W, Av. Túpac Amaru cdra. 2.

En el Rímac

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 en Jr. Chira cdra. 3.

En Independencia

Sin servicio eléctrico temporal en Independencia.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en A.H. Virgen María I Etp. Mzs. A1A, A1B, A1, A.H. Virgen María II Etp. Mzs. A, B, D, A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio Mzs. A, A1, B, D, Agrup. Fam. Las Gardenias Mz. B.

En San Martín de Porres

Zonas afectadas por corte de luz en San Martín de Porres.

En Los Olivos / San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Viv. Res. Los Lirios Mzs. A, B, C, Urb. Los Portales de Naranjal Mzs. A, B, C, D, E, F, G, Asoc. Viv. Virgen del Rosario Mzs. B, B Prima, Asoc. Portales de Naranjal Mzs. A, B, C, D, E, F, Urb. Los Naranjos Mz. P3.

Más de seis distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 16 y 17 de julio, según el último comunicado de Pluz Perú. No dudes en tomar tus precauciones.