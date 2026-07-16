Roberto Sánchez se está quedando solo y será "un personaje secundario" en política, señala Confiep

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep, consideró que el excandidato presidencial Roberto Sánchez perdería protagonismo en el escenario político nacional tras su actitud frente al triunfo de Keiko Fujimori.

La visión del presidente de la Confiep sobre Sánchez

El último miércoles, 15 de julio, el exaspirante a la Presidencia del Perú por Juntos por el Perú sostuvo una reunión con militantes de dicho partido político en el que lanzó una fuerte advertencia a la presidenta electa Keiko Fujimori, en el día en que recibió sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante su reunión, Sánchez Palomino tomó la palabra y aseveró que el pueblo será la "peor pesadilla" de un gobierno fujimorista al cual también calificó de "dictador y autoritario".

En medio de dicho contexto, el titular de la Confiep aseguró que el también exministro de Estado "felizmente se está quedando solo" basándose en que en la marcha nacional que convocó para exigir la libertad del expresidente Pedro Castillo "ha movilizado poca gente".

"Ha tenido que hacer un plantón en vez de una movilización. Ya otras voces no lo acompañan, muchísimas de estas que lo acompañaron en la campaña lo han abandonado y además el señor Sánchez no representa un sector de la población. Él se puso el sombre de Castillo, se disfrazó de él y obtuvo el voto de Castillo", refirió.

Bajo esa premisa, avizoró que Roberto Sánchez "pasará a ser un personaje secundario en la política" y que "ha profundizado esa situación personal con esta actitud que está teniendo".

La llegada del fenómeno El Niño y sus eventuales consecuencias

Los estragos del fenómeno El Niño ya se viene reflejando en diversos puntos con la escasez de peces, lo que a su vez afecta a la pesca y deja sin alimento a animales como por ejemplo a los pelícanos.

Al respecto, Zapata Ríos aseguró que "venimos reclamando e insistiendo en que hay que ponerse a trabajar ya". Tras ello aprovechó para afirmar que el gobierno saliente "lamentablemente" no está haciendo algo para poder contrarrestar este evento climatológico.

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