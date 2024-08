WhatsApp: ¡CUIDADO! Así puedes detectar si tu cuenta fue HACKEADA. ¿Existe solución?

02/08/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

No cabe duda que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. Así, la app de mensajería permite a los usuarios comunicarse desde distintas partes del mundo de forma ilimitada, por lo que su plataforma viene innovando constantemente.

Sin embargo, la aplicación ha sufrido algunos ataques por parte de hackers o intrusos en el sistema. Esto ha causado mucha preocupación entre los usuarios, debido a que su información personal se podría ver expuesta a posibles fraudes.

¿Cómo saber si mi cuenta fue hackeada?

Ante esta situación, muchos se preguntan si es posible detectar algún indicio que nos alerte un potencial hackeo de la cuenta en WhatsApp. Según información en la web, existen varias formas de descubrir si estás siendo víctima de un ciberataque.

El primero de ellos, se da cuando aparecen mensajes enviados que no reconoces. Así, si observa algún chat sospechoso que no has mandado a tus contactos, procure cerrar todas las sesiones de la cuenta. En esa línea, otra forma de detectar un posible hackeo es ubicar si alguien accedió a tu cuenta a través de otros dispositivos. Para verificarlo, ve a la 'configuración' y selecciona 'WhatsApp web'. Si no reconoce alguno, ciérrelo de inmediato.

Además, si se detecta un consumo inusual de datos en tu teléfono, podría ser una señal de que alguien está usando tu cuenta. Por otro lado, si observas un cambio repentino en la foto de perfil, nombre de usuario o estados, preocúpese, podría estar siendo víctima de los hackers.

Por último, si recibe constantemente notificaciones de códigos de verificación para acceder a WhatsApp (sin haberlos solicitado), alguien podría estar intentando ingresar a tu cuenta. Tome en cuenta nunca compartir códigos de verificación con ninguna persona.

Debes proteger tu cuenta ante un posible hackeo.

¿Existe solución ante hackeo?

Luego de conocer las posibles señales que indiquen un hackeo a su cuenta en WhatsApp, es importante indicar que sí existen algunas formas de evitar que el hackeo sea irreparable y pierda acceso total a su usuario en la plataforma.

Para ello, es posible cambiar la contraseña de WhatsApp, solo busca las configuraciones de la aplicación y modifíquela de inmediato. Asimismo, puede activar la 'Verificación en Dos Pasos', como medida extra de seguridad , a fin de que los hackers la tengan mucho más difícil.

Por último, si realmente siente que su cuenta está en peligro, contacte al soporte de WhatsApp sobre la actividad sospechosa. De esta manera, puede estar seguro y detectar si su cuenta ha sido hackeada, a fin de tomar medidas que la protejan.