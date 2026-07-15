Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly por fuertes imágenes de su cumpleaños: "Es demasiado"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa López anunció que iniciará acciones legales contra Magaly Medina y el programa Magaly TV La Firme tras la difusión de imágenes de la celebración de su cumpleaños. La modelo e influencer expresó su rechazo a la emisión del material televisivo, al considerar que se trataba de contenido privado obtenido sin autorización y que terminó exponiendo tanto su intimidad como la de otras personas.

Vanessa López estalla contra Magaly

La polémica surgió luego de que el espacio de espectáculos emitiera videos registrados durante la reunión de cumpleaños de López. Según explicó la influencer, las imágenes no provenían de publicaciones abiertas en sus redes sociales, sino que fueron extraídas de un Close Friends de Instagram, una función que permite compartir contenido únicamente con un grupo reducido de personas.

"¿Ya no tienen tacto para sacar todo sin censurar nada? Todos esos videos fueron sacados de una CF (historias privadas, no públicas)", escribió en sus historias.

A raíz de lo ocurrido, Vanessa López aseguró que ya prepara las medidas legales correspondientes. Aunque afirmó que no suele recurrir a denuncias, sostuvo que la difusión de este material sobrepasó los límites al tratarse de videos privados compartidos en un entorno de confianza. Por ello, también buscará identificar a la persona que realizó la grabación de pantalla y entregó el contenido al programa.

"Todas las imágenes de ayer fueron sacadas del close friends de mi amiga Gabriela, personas mal intencionadas pasándolas al canal de Magaly TV, sin consentimiento de ninguna de nosotras, exponiendo a otras amigas que no son mediáticas, en televisión nacional y redes sociales (TikTok, Instagram)", agregó.

Vanessa López anuncia acciones legales contra Magaly

Vanessa preocupada por sus amigas

La modelo manifestó que uno de los aspectos que más le preocupa es la exposición de personas ajenas al mundo del espectáculo. Entre quienes aparecen en los videos figura Maialen Farfán, hija mayor de Jefferson Farfán, además de otras amigas que asistieron a la celebración y que, según indicó, nunca autorizaron que esas imágenes fueran difundidas por televisión o replicadas en redes sociales.

Además, López cuestionó que el material se emitiera sin ningún tipo de censura. Explicó que en una de las escenas se aprecia un momento comprometedor en el que deja ver parte de su ropa interior, situación que considera pertenecía únicamente al ámbito privado y que jamás debió hacerse pública.

De esta manera, Vanessa López abre un nuevo frente legal en medio de la controversia generada por la difusión del reportaje. Mientras busca determinar cómo el contenido privado llegó a manos del programa, el caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre el interés público, la privacidad y el uso de material obtenido desde espacios restringidos en redes sociales.