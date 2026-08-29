Tragedia tras inundaciones en Nepal: intentan abrir túneles para rescatar más de 930 trabajadores

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a más de 600 la cifra de muertos tras la riada del miércoles. El Ejército y la Policía intensifican las labores de rescate e intentan abrir túneles de las centrales donde desaparecieron más de 930 trabajadores.

Elevan a 669 los muertos tras inundación en Nepal

Un total de 669 personas han muerto y más de 2 mil personas continúan desaparecidas tras la grave riada registrada el miércoles 26 de agosto tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, según el último balance brindado por las autoridades de Nepal a Associated Press, este sábado.

En medio de la tragedia, las autoridades despliegan sus mayores esfuerzos para seguir con las labores de búsqueda y rescate. El Ejército y la Policía de Nepal intensificaron este sábado los operativos en los más de 11 proyectos hidroeléctricos que continúan incomunicados tras la avalancha glaciar que inundó la cuenca del río Trishuli, donde se calcular que se encontraban al menos 933 operarios de los que no se tiene información desde el momento del incidente.

De acuerdo a la información brindada a medios internacionales por parte de la Oficina del primer ministro nepalí, desde la primera hora de este sábado los equipos trabajan en abrir la boca del túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3 'A', donde podrían haber centenares de personas atrapadas.

Viviendas afectadas tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal.

Intensifican labores de búsqueda y rescate en Nepal

También se precisó que un equipo conjunto de 82 efectivos, entre los que hay 62 miembros del Ejército de Nepal y 20 de la Fuerza de Policía Armada y la Policía de Nepal, trabajan de forma continua para retirar capas de lodo y escombros y abrir la entrada del túnel.

El portavoz del ejército nepalí, el general de brigada Raja Ram Basnet, explicó a la agencia AP que los rescatistas habían utilizado cestas y cuerdas para llegar hasta algunas personas, pero la operación seguía siendo difícil debido a la presencia de entre 1,2 y 1,5 metros (4-5 pies) de lodo y al número limitado de lugares donde podían aterrizar los helicópteros.

En el marco de esta crítica situación, el gobierno nepalí ha solicitado "asistencia específica y especializada" a los países vecinos para ayudar con las labores de búsqueda y rescate.

China envía ayuda a Nepal para intensificar labores de búsqueda y rescate.

China y la India envían ayuda a Nepal tras la tragedia

Ante el pedido de ayuda, China envió a Nepal a cinco expertos en túneles procedentes de la región del Tíbet para participar en ‌las ⁠labores de rescate tras las inundaciones.

Asimismo, se reportó que la India se sumó a las labores en la zona de Trisguli enviando un equipo especializado para ealizar inspecciones en helicóptero sobre las áreas de Chilime y Langtang y colaborar con las operaciones en los túneles, las riberas y los pueblos según sea necesario.

El nuevo balance oficial publicado el sábado 29 de agosto por la Policía nepalí fija en 669 los cuerpos hallados en su territorio tras las devastadoras inundaciones registradas el último miércoles. En medio de la tragedia, intentan abrir túneles de las centrales donde desaparecieron más de 930 trabajadores.