Congreso sesiona este martes 23 de junio en el que sería el último Pleno de la época unicameral

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso volverá a sesionar este martes 23 de junio a partir de las 10:00 a. m., en el que sería la última de la era bicameral, debido a que la Segunda Legislatura del Período Anual de Sesiones 2025-2026 termina al día siguiente.

Como se recuerda, la ampliación fue anunciada el pasado 12 de junio por el presidente encargado de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), a fin de seguir debatiendo diversos proyectos de ley e informes de carácter político.

El martes 23 de junio, desde las 10:00 horas, la representación nacional se reunirá en sesión plenaria para debatir los temas de la agenda parlamentaria.



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Comisión Permanente asumirá funciones tras recibir facultades legislativas

Con referente a la sesión plenaria programada, según la agenda documentada publicada en su portal institucional, se tienen listas 155 dictámenes, dos reformas constituciones, 16 insistencias, un allanamiento, dos autógrafas observadas, cinco proyectos de ley, 16 proyectos de ley pendientes de segunda votación, 19 reconsideraciones, dos mociones de orden del día, dos comisiones especiales y dos informes finales.

Posterior a la sesión entrará en funciones la Comisión Permanente hasta el hasta el 15 de julio, luego de haber recibido facultades legislativas por el actual Pleno. De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución, este grupo de trabajo parlamentario está presidida por el presidente del Congreso y está conformada por no menos de 20 congresistas, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada bancada.

De esta manera, la Comisión Permanente legislará sobre los siguientes asuntos:

Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Cabe precisar que, la Comisión no puede legislar en materia de reformas constitucionales, ni en la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, y la Ley de Prepuesto.

Entrega de credenciales para nuevos senadores, diputados y parlamentarios andinos ya tiene agenda

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este jueves 25 y viernes 26 de junio, la entrega de credenciales a los ciudadanos que resultaron electos como senadores, diputados y parlamentos andinos.

#JNEInforma | El JNE entregará, el jueves 25 y viernes 26, las credenciales a los ciudadanos que resultaron elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República, así como para el Parlamento Andino, en el marco de las #EG2026.

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Luego que fuera aprobada la doble cámara en marzo de 2024, el Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Con referente a la Cámara de Senadores, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

Finalmente, las autoridades elegidas asumirán funciones el 28 de julio. Las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 del mismo mes.