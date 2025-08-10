Papa León XIV: Canta 'Cielito Lindo' con mariachi en la Plaza de San Pedro

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

¡El Papa León XIV sorprende nuevamente por sus espontáneos gestos! Esta vez entonando un reconocido cántico mexicano que enterneció a los feligreses durante su último encuentro semanal en la Plaza de San Pedro.

Cantó 'Cielito Lindo'

Durante su última Audiencia General, encuentros semanales realizados junto al santo padre, el Papa León XIV sorprendió a los fieles asistentes el entonar con emoción un reconocido verso de la música mexicana: "¡Ay, ay, ay, ay!". Acompañado por el mariachi del Gran Ballet Nacional de México, el santo padre entonó también "¡Canta y no llores!" minutos previos antes de ingresar al estrado de la explanada de la Plaza de San Pedro.

Antes de darle inició a la audiencia, recorrió la plaza abordo del papamóvil, donde en un par de vueltas pudo saludar a feligreses, darle la bendición a niños y niñas; y saludar a las diversas delegaciones presentes.

En esta oportunidad, fueron las delegaciones mexicanas las que resaltaron, pues los músicos del Gran Ballet Nacional acompañaron el recorrido papal con animosas rancheras. Entre los otros grupos mexicanos se encontraban el colegio Simón Bolívar, la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón y peregrinos de Cuernavaca, según informó Vatican News.

Sostuvo bandera peruana

El papa también recibió una bandera peruana lanzada desde la explanada que no dudo en desplegar para la alegría de todos los fieles peruanos. Sin embargo, esa no fue el único estandarte peruano observado durante su recorrido, según las imágenes oficiales del Vaticano. Durante la ruta del carro papal, es usual observar banderas de distintas naciones del mundo, lo que consolida su figura como una forma de congregación mundial pacífica.

Posterior al trayecto del Sumo Pontífice, el papa León XIV se dirigió al estrado de la Plaza de San Pedro donde semanalmente imparte enseñanzas y reflexiones de una manera más cercana a todos los visitantes. A diferencia de una misa, en estos encuentros no se lee la liturgia del día si no que permite estrechar los lazos de fe entre los creyentes. Al finalizar, se brinda una bendición ante toda la multitud congregada.

Estas audiencias se dan de manera pública y gratuita pero se recomienda llegar con anticipación para recibir los tickets de entrada y asegurar un buen lugar.

