Caso Consettur: Sutran inicia investigación por irregularidades en la emisión de revisiones técnicas tras denuncia de Exitosa

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que Exitosa denunciara que los buses de la empresa Consettur circulaban con revisiones técnicas falsas, desde la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) continúan tomando acciones para determinar a los responsables de este grave peligro al que estaban expuestos miles de ciudadanos cuando viajaban desde Aguas Calientes hacia Machu Picchu, región Cusco.

Es importante recordar que, tras la denuncia hecha pública el último 21 de diciembre por el periodista y conductor del programa "La Hora del Volante", Tito Alvites, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) procedió el día siguiente a inhabilitar definitivamente a la empresa "Revisiones Técnicas de la Selva Central E.I.R.L.", tras comprobar que emitió certificados de inspección técnica vehicular sin que las unidades hayan pasado por el procedimiento respectivo y exigido, según lo establecido por el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

Sutran viene recabando información e investigando los hechos

A través de un comunicado oficial emitido este sábado 27 de diciembre, la Sutran informó que viene recabando información e investigando el caso, con el objetivo de determinar si se habría incurrido en alguna infracción a la normativa vigente.

En ese sentido, remitirán la información recabada a la Municipalidad Provincial de Urubamba, a fin de que adopte las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales respecto a los hechos materia de evaluación.

De identificarse responsabilidades administrativas o infracciones a la normativa, menciona la misiva, se aplicarán las sanciones que correspondan conforme a ley, sin perjuicio de las acciones que pudieran ser derivadas a otras entidades competentes.

"Las inspecciones técnicas vehiculares son un requisito indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial, por lo que cualquier indicio de irregularidad es tratado con la máxima seriedad y prioridad", puntualiza el pronunciamiento.

Comunicado

Clara irregularidad para la entrega de la revisión técnica

Una reciente investigación periodística de Exitosa, no solamente reveló que los buses de dicha empresa circulaban con certificados de revisión técnica falsos, también se puso de conocimiento, que las empresas responsables de este delito son "Revisiones Técnicas S.A." y "Revisiones Técnicas de la Selva", ubicadas en Chanchamayo, Junín.

Asimismo, se halló que ninguna de estas compañías tiene sucursal en Cusco, según información de la SUNAT. Entre las unidades detectadas, figuran los vehículos de placas XBT-963 y XBU-954, las cuales transitaban pese a tener revisiones vencidas, infringiendo al Reglamento Nacional de Tránsito.

Tras esta visible irregularidad, la Sutran realizó un Procedimiento Administrativo Sancionados (PAS), dando como resultado la cancelación de la autorización de la empresa "Revisiones Técnicas de la Selva Central E.I.R.L.".

Este grave accionar exige una célere investigación para determinar a los responsables por poner en peligro la vida y la salud de miles de turistas nacionales e internacionales.