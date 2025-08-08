Falleció el astronauta Jim Lovell a los 97 años: Fue comandante de la fallida expedición Apolo 13

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), comunicó el fallecimiento de James 'Jim' Lovell a los 97 años. El hombre que fue el comandante de la expedición Apolo 13, que en 1970 realizó una fallida expedición de aterrizar en la luna.

La NASA reconoció su legado

Según el comunicado de la agencia espacial, el aeronauta dejó de existir el último jueves 7 de agosto. Las causas no se dieron a conocer. En ese contexto, enviaron condolencias a la familia, que pidió privacidad por la pérdida de su ser querido.

"La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo", manifiesta el anuncio.

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.



Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

Aunque la NASA lamentó su partido, también celebró sus logros, que ayudaron a futuras expediciones realizadas. Por tal motivo, expresaron que su contribución en la época donde la carrera espacial era ardua, tuviera éxito para los Estados Unidos.

"Desde un par de misiones pioneras Géminis hasta los éxitos del Apolo, Jim ayudó a nuestra nación a forjar un camino histórico en el espacio que nos lleva hacia las próximas misiones Artemisa a la Luna y más allá", señala la agencia.

Familia de Lovell pidió respetar el luto

Del mismo modo, la familia del comandante del Apolo 13, pidió respetar este momento. Lovell fue además, capitán de la Marina estadounidense, piloto y oficial naval, astronauta, líder y explorador espacial. Además de todo eso, lo calificaron como un gran padre.

"Estamos enormemente orgullosos de su extraordinaria vida y de sus logros profesionales, marcados por su legendario liderazgo en la exploración espacial tripulada. Pero para nosotros, él era papá, abuelo y el líder de nuestra familia. Más importante aún, era nuestro héroe", manifiesta el escrito de sus hijos.

El Apolo 13

La expedición que lideraba Jim Lovell, la completaron Jack Swigert y Fred Haise. El 11 de abril de 1970, tenían la misión de alunizar. Sin embargo, estando en la órbita de la luna, el casco presentó un problema con el tanque de oxigeno, lo que obligó a su regreso a la Tierra para asegurar la integridad de los astronautas.

De este modo, la misión Apolo 13 se queda con solo un sobreviviente. Swigert había fallecido en 1982 y con la partida de Lovell, solo queda Haise, de 91 años.