Inter Miami confirma fecha de partido contra Alianza Lima en Matute: 24 de enero del 2026

En medio de la polémica desatada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima con el Ministerio del Interior (Mininter) por la programación de sus partidos de presentación de plantillas para la temporada 2026, desde Estados Unidos se encargaron de "reconfirmar" las fechas de los compromisos que tendrá el cuadro de Lionel Messi y compañía por Sudamérica.

A través de un comunicado oficial emitido este sábado 27 de diciembre, las garzas oficializaron el Champions Tour por Perú, Colombia y Ecuador, dejando en claro que el partido con los íntimos no tendrá una nueva fecha; es decir, no será reprogramado.

"La Noche Blanquiazul 2026" no tendrá otra fecha, puesto que, el Inter Miami anunció que partido definitivamente se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a las 8:00 p. m. El equipo de la MLS destacó que su vuelta a Lima será el inicio de su gira de pretemporada 2026.

"El Inter Miami iniciará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda temporada consecutiva. Esta vez, se enfrentará al Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 h (hora del este). Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano, con 25 títulos de Primera División, además de ostentar una copa de competición internacional en su palmarés", señala el comunicado.

Posteriormente, se enfrentarán al Atlético Nacional de Medellín (31 de enero) y el Barcelona de Guayaquil (7 de febrero). Debido al calendario ya establecido por la institución que encabeza David Beckham, todo indica que la "U" deberá buscar otra fecha realizar su tradicional "Noche Crema".

Alianza asistirá a la reunión convocada por el Mininter

Tras el llamado del Mininter a los más grandes del futbol peruano, Alianza Lima confirmó su asistencia a la reunión de coordinación programada para este lunes 29 de diciembre, a partir de las 5:00 p. m.

Desde La Victoria refieren que han presentado toda la documentación exigida por ley para la realización del compromiso y, por ende, para que les otorguen las garantía de seguridad del caso. Además, recuerdan que el propio Mininter se pronunció el 19 de diciembre, donde señalan que no había otra solicitud presentada para el 24 de enero.

"Nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición. En ese sentido, no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento programado, ni corresponde que nuestra institución asuma responsabilidades derivadas de situaciones administrativas que son totalmente ajenas a nuestro club", informaron.

De esta manera, Alianza Lima sostiene que han cumplido con todos los requisitos para llevar a cabo su evento deportivo, el respaldo recibido por el Inter Miami podría definir esta controversia en las próximas 48 horas.