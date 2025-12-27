Año Nuevo 2026: Senamhi advierte incremento de la temperatura diurna en la costa sur y la sierra hasta el 31 de diciembre

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa sur y la sierra presentarán un aumento de la temperatura diurna en las próximas horas, a puertas de despedir el año 2025. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar tus medidas de prevención.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera el incremento de la temperatura diurna, con valores de moderada a fuerte intensidad, desde las 10:00 a. m. del lunes 29 hasta las 11:59 p. m. del miércoles 31 de diciembre.

En ese sentido, el suceso ocurrirá en las regiones de: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

Asimismo, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá al aumento de la radiación ultravioleta (UV). Del mismo modo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, e incremento de la nubosidad con chubascos principalmente durante la tarde.

Sobre las temperaturas a registrarse, estas serán entre los 19 °C y 30 °C en la sierra norte, 14 °C y 29 °C en la sierra centro, y valores que oscilarán entre los 15 °C y 24 °C en la sierra sur. Además, se esperan temperaturas de 15 °C a 27 °C en la costa norte.

¿Cómo podemos prevenirnos de los efectos de la radiación solar?

La dermatóloga Natalia Merino, especialista de EsSalud, señaló que se debe evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que la radiación es más peligrosa.

Para evitar enfermedades dermatológicas, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada dos a tres horas desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Incluso, si se permanece dentro de una oficina, puesto que, la radiación puede ingresar por las ventanas o durante salidas breves al exterior.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Como medidas adicionales de prevención, recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV. Respecto al color de la vestimenta, explica que el color negro ofrece mayor protección frente a la radiación solar, aunque absorbe más calor.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud con el pasar de los años, principalmente relacionadas con el cáncer de piel.