Verano 2026: Siga estas recomendaciones para evitar daños en la piel durante la radiación solar

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

Con la llegada de la estación del verano y el incremento de las temperaturas, la radiación solar alcanza niveles altos en varias regiones del país. Este fenómeno climatológico genera que las personas, en especial las que van a las playas, puedan sufrir daños en la piel, siendo irreversibles en algunos casos, debido a la exposición a los rayos UV.

Frente a este peligro latente para los primeros tres meses del año, desde el Seguro Social de Salud (EsSalud) hacen un llamado a la población a no bajar la guardia y adoptar medidas de protección para proteger su salud.

¿Cómo podemos prevenirnos de los efectos de la radiación solar?

La dermatóloga Natalia Merino, especialista de EsSalud, explica que es fundamental extremar los cuidados, tomado en consideración las alertas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las cuales advierten los niveles de radiación ultravioleta (UV), siendo en sus casos muy altos o extremadamente altos.

En ese sentido, puntualiza que se debe evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario en el que la radiación es más peligrosa. Asimismo, si nos exponemos por algunos minutos, también es importante protegerse.

En cuanto al uso de bloqueador solar, la especialista hace hincapié en el uso de protectores con un factor de protección solar (FPS) de 50 a más, los cuales deben reaplicarse cada dos a tres horas, desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. Incluso, si se permanece dentro de una oficina, puesto que, la radiación puede ingresar por las ventanas o durante salidas breves al exterior.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Como medidas adicionales de prevención, recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV. Respecto al color de la vestimenta, explica que el color negro ofrece mayor protección frente a la radiación solar, aunque absorbe más calor.

Del mismo modo, precisa que a los más pequeños de la casa también hay que proteger. "Los bloqueadores solares están autorizados a partir de los seis meses, antes no deberían exponerlos al sol", enfatiza.

Mucha atención con los lunares

La especialista hizo también un llamado a estar atentos a las señales de alerta relacionadas con el cáncer de piel, especialmente con la aparición de lunares o cuando presentan cambios. En esa línea, indicó que ante cualquier lunar nuevo o sospechoso se debe acudir al dermatólogo para una evaluación especializada a fin de definir si es una lesión benigna o maligna.

"Existe el método ABCD para reconocer lunares que podrían acarrear problemas de salud posteriores: A de asimetría, B de bordes irregulares como mapitas, C de más de dos colores, D de un diámetro mayor a 6 milímetros", señaló.

Es importante recordar que, según lo señalado por el Senamhi, las temperaturas en Lima Metropolitana para la temporada de verano 2026 alcanzarían picos superiores a los 32 °C, en especial en algunos distritos ubicados al este de la capital.

De esta manera, EsSalud plantea las siguientes recomendaciones para evitar situaciones que puedan poner en riesgo nuestra salud con el pasar de los años.