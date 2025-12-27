Rodrigo Ureña: ¿Por qué no se concreta el traspaso del volante a Millonarios tras acuerdo con Universitario?

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde hace algunas semanas todo hacía indicar que Rodrigo Ureña le diría adiós a Universitario tras tres temporadas de gran nivel. Según se conoció desde Colombia, el volante chileno alcanzó un acuerdo con Millonarios FC de aquel país para convertirse en su jugador tras obtener el ansiado tricampeonato con los cremas.

Rodrigo Ureña y los motivos de su frustrado traspaso

Incluso, se indicó que el elenco crema y el nacido en Chile habían alcanzado un punto medio para declararlo agente libre y pueda ser anunciado en tierras cafeteras. Sin embargo, han pasado varios días desde ello y el futbolista aún no puede ser oficializado como nuevo elemento de 'Los Embajadores'.

A propósito del tema, el periodista Wilmer Robles utilizó sus redes sociales para dar a conocer más detalles sobre la situación entre Universitario y Rodrigo Ureña. En primer lugar, el hombre de prensa ratificó que ambas partes tenían un acuerdo y solo faltaba el visto bueno para que se oficialice.

"El club ya tiene todo acordado y formalizado en lo económico, además de la documentación lista con Universitario desde hace varios días, y solo espera el OK de la "U" para anunciar la contratación", indicó.

No obstante, el inconveniente nace en la negativa de la 'U' de abonar el dinero que indica el contrato del volante chileno el cual fue modificado a finales del 2023. Por ello, hasta el momento no se ha podido finalizar el traspaso a pesar de que existe consenso entre todos los protagonistas.

Rodrigo Ureña dejará la 'U' y su futuro estará en Millonarios FC.

Además se indicó que el elenco colombiano pagará un total de 250 mil dólares para concretar el pase del 'pitbull' a sus filas. Según señalan desde tierras cafeteras, el futbolista firmará un extenso contrato de tres años, es decir hasta el 2028.

"Sin embargo, lo que viene trabando la operación es que Universitario de Deportes le comunicó al volante chileno que no está dispuesta a pagarle lo que le corresponde según el contrato firmado en 2023. Ahí está la demora en las posiciones que hay. El acuerdo entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia por el pase del volante chileno Rodrigo Ureña es por 250 mil dólares", añadió.

En resumen, se conoció que Rodrigo Ureña aún no puede ser confirmado como jugador de Millonarios de Colombia debido a que Universitario se niega a pagarle el monto especificado en su contrato. El volante chileno cuenta con un acuerdo con el elenco cafetero y solo espera destrabar el tema con la 'U' para convertirse en nuevo jugador de 'Los Embajadores'.