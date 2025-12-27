Capturan a ladrón que fingió tener una pistola y pretendía robar celular en cafetería de Jesús María

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En un contexto en el que el Gobierno resolvió ampliar por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, la inseguridad continúa. Esta vez, personal de Serenazgo de Jesús María atrapó a un sujeto que fingía tener una pistola y pretendía robar a una dama.

Sereno captura a ladrón en Jesús María

En la cuadra 1 del jirón Diego de Almagro, en el mencionado distrito limeño, muy cerca de la avenida Brasil, un delincuente fue detenido luego que intentara asaltar a una mujer que se encontraba en el interior de una cafetería.

Las cámaras de seguridad de este establecimiento lograron capturar el preciso instante en el que sigilosamente el sujeto se acerca directamente a la fémina, le hace un gesto con la mano para que se quede callada y con el otro brazo finge tener un arma en su pantalón.

La víctima se opuso a que este hombre le quitara su dispositivo móvil por lo que forcejeó con él. Además, producto de ello fue empujada contra la puerta de este negocio, donde finalmente le arrebata su celular. El hecho causó temor en el resto de los presentes debido a que estaban presentes menores de edad.

En la escena también apareció una valiente mujer, que también se encontraba en la cafetería, que pretendió alcanzar al malhechor, sin embargo, no logró su cometido. Este ladrón intentó huir rumbo a la avenida Brasil, pero los gritos de auxilio de la agraviada alertaron a un sereno y policía que patrullaba la zona.

Tras ello, ambas autoridades lograron reducir al facineroso para luego ponerlo a disposición de la Fiscalía. Inclusive trascendió que al ser interceptado el tipo sostuvo sentirse "asustado" por lo que había realizado. El celular fue recuperado debido a que el sujeto lo arrojó en su intento de huida.

Vecinos toman medida frente a robos

Vale mencionar que, de acuerdo a información de ATV Noticias, los vecinos han expresado que en esta zona de Jesús María se registran robos al paso, pero no tantos asaltos debido al trabajo de las fuerzas del orden.

Como medida de prevención, los residentes han optado por tomar fotografías de los delincuentes capturados y pegarlos en los postes de alumbrado para alertar al resto de personas frente a la falta de sanción efectiva.

De manera sigilosa un delincuente ingresó a una cafetería en Jesús María para robar el celular de una comensal, pese a que intentó huir los gristos de la agraviada alertaron a un sereno municipal y a un policía por lo que lograron su captura.