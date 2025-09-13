RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Lo logramos!

¡Perú campeón! Pan con chicharrón derrota a la arepa reina pepiada de Venezuela en el Mundial de Desayunos

Perú se coronó campeón del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. El pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado, venció a la arepa reina pepiada de Venezuela.

Perú arrasa en la final contra Venezuela
Perú arrasa en la final contra Venezuela (Difusión)

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias / Actualizado al 13/09/2025

Perú se alza como el gran ganador del Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos gracias a su emblemático pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado. En una reñida final contra la arepa reina pepiada de Venezuela y con un dominio en TikTok, Instagram y YouTube, la propuesta peruana demostró que el sabor de la mesa criolla conquistó al mundo digital.

Perú arrasa en la final contra Venezuela

La final del certamen digital organizado por Ibai Llanos enfrentó al pan con chicharrón contra la arepa reina pepiada de Venezuela.

Noticia en desarrollo...

