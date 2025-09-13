¡Perú campeón! Pan con chicharrón derrota a la arepa reina pepiada de Venezuela en el Mundial de Desayunos

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

Perú se alza como el gran ganador del Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos gracias a su emblemático pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado. En una reñida final contra la arepa reina pepiada de Venezuela y con un dominio en TikTok, Instagram y YouTube, la propuesta peruana demostró que el sabor de la mesa criolla conquistó al mundo digital.

Perú arrasa en la final contra Venezuela

La final del certamen digital organizado por Ibai Llanos enfrentó al pan con chicharrón contra la arepa reina pepiada de Venezuela.

Noticia en desarrollo...