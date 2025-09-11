¡Ya hay fecha! Este día se conocerá al CAMPEÓN del 'Mundial de Desayunos': Así va el duelo Perú vs. Venezuela

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Perú y Venezuela se enfrentan en una reñida final del 'Mundial de Desayunos', y la fecha para conocer al campeón de esta competencia gastronómica ya está definida. Revisa cómo van las votaciones y apoya a tu favorito antes del cierre.

Fecha de cierre de las votaciones Perú vs. Venezuela

Que esos clics no paren en las cuentas oficiales del streamer español, Ibai Llanos, para seguir eligiendo a Perú y su rico pan con chicharrón y tamal como el mejor frente a la arepa reina pepiada de Venezuela, especialmente porque ya se dio a conocer el día en que se dará revelará quién es el ganador del 'Mundial de Desayunos'.

A través de un video en TikTok, Ibai anunció que el cierre de votaciones de la final será el sábado 13 de septiembre al mediodía (hora peruana). Pues como se recuerda, nuestro desayuno, que logró derrotar a otros países como México, Ecuador y Chile, se encuentra en una nueva etapa del concurso para seguir demostrando que nuestra gastronomía es líder a nivel mundial.

"Diremos y anunciaremos al ganador este mismo sábado 13 de septiembre a las 7 de la tarde (hora española), mediodía (hora peruana), que ahora mismo sería Perú con el pan con chicharrón", señaló el streamer con gran entusiasmo por revelar los resultados finales de su competencia digital.

Así van las votaciones en la final del 'Mundial de Desayunos'

En el material audiovisual, Ibai también ofrece una versión oficial de la organización sobre la cantidad de votos acumulados por cada país, resaltando que habría empate técnico en al menos dos de sus redes sociales, entre ellas, Instagram y Youtube. Estas serían las cifras reveladas hasta el cierre de esta nota este 11 de septiembre, por lo cual, te invitamos a seguir votando por Perú y el pan con chicharrón.

En TikTok: Perú lleva la delantera , pero no por una gran diferencia, ya que acumuló 5,3 millones de votos , mientras que Venezuela con su arepa tienen 5 millones. "300 mil votos de diferencia, actualmente va ganando el pan con chicharrón", exclamó el streamer.

, pero no por una gran diferencia, ya que , mientras que Venezuela con su "300 mil votos de diferencia, actualmente va ganando el pan con chicharrón", exclamó el streamer. En Instagram: 50% para Perú y otro 50% para Venezuela, siendo un total de 8,3 millones de votos.

"Empate técnico total, lo que supone más de 4 millones de votos para cada país", indicó el organizador del evento.

En shorts de YouTube: Perú y Venezuela tienen 1,1 millones de votos. "Perú está por delante tan solo en una votación", concluyó.

¿Cómo votar por Perú y el pan con chicharrón?

En TikTok entra a este LINK . Buscar la publicación del enfrentamiento, darle 'me gusta' (CLICK al corazón) al comentario de Perú.

Buscar la publicación del enfrentamiento, darle al En Instagram, participar en la encuesta fijada en el primer comentario. Debemos marcar nuestro voto por Perú en el perfil oficial de Instagram de Ibai (@ibaillanos).

en el primer comentario. Debemos marcar en el perfil oficial de Instagram de Ibai (@ibaillanos). YouTube sección de Shorts: Realizamos el mismo procedimiento que en TikTok, buscando el comentario relacionado con Perú realizado desde la cuenta oficial del influencer y darle "me gusta" a Perú.

realizado desde la cuenta oficial del influencer y darle "me gusta" a Perú. También vota en Facebook dando like al comentario PERÚ.

¡Todo suma! No dudes en compartir y comentar la publicación para aumentar la visibilidad del plato y así sumar votos para que nuestro desayuno sea el ganador. Asimismo, recuerda dar clic en las cuentas oficiales del streamer que tienen el check azul de verificación.