Se dirigía hacia La Rambla: Betssy Chávez niega haber intentado fugar a la Embajada de México

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este jueves 11 de septiembre, se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio oral que se le sigue a Betssy Chávez por el presunto delito de rebelión y traición a la patria. Justamente, la expremier fue liberada días atrás de una prisión preventiva que duró varios meses por esta acusación,

Niega haber querido fugar a la embajada de México

Como se recuerda, el pasado 20 de junio del 2023, agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron a la también excongresista en su domicilio en Tacna. Ello se dio al ser sindicada como una de las responsables del intento de golpe de Estado llevado a cabo por Pedro Castillo.

A su vez, Betssy Chávez fue acusada de haber intentando fugar hacia la embajada de México aquel 7 de diciembre para fugar de la justicia. Esto fue desmentido por la propia investigada asegurando que el GPS del vehículo que utilizó ese día podría comprobar su versión.

"El GPS del vehículo placa EGO-151 es el vehículo que me transportó a mí el día 7 de diciembre. Sin embargo, a diferencia del Ministerio Público que solicita se lea el informe solo desde las 13 horas, nosotros, como defensa técnica, consideramos que se vea desde las 7 horas hasta las 15 horas", señaló.

De acuerdo a su versión, su destino era su domicilio ubicado cerca al centro comercial La Rambla de la avenida Brasil y no el consulado mexicano como se señaló anteriormente.

Betssy Chávez pide cumplir prisión preventiva en Tacna

"Para que la sala pueda mejor dilucidar cuál fue todo el trayecto desde que vino a recogerme a mi domicilio, que queda en Breña por la Rambla Brasil. Y en efecto, cuando me lleva a premierato y del premierato salimos a la una de la tarde con la pretensión de ir a mi domicilio que justamente es en La Rambla y no como se especulaba que me estaba yendo a los Estados Unidos de México, a la embajada", añadió.

Conductor desmiente a Betssy Chávez

Sin embargo, existe una versión que podría echar por la borda toda la defensa de Betssy Chávez en este juicio. Cristian Martínez Valencia, conductor del vehículo que transportó la expremier, indicó que la orden expresa fue llevarla a dicha embajada.

"Cuando la expremier Betssy Chávez Chino abordó el vehículo, ella misma nos dijo que nos dirijamos a la Embajada de México. (...) Ella misma me dijo: 'Vamos a la embajada de México, por favor'. Se notaba que la señora Chávez Chino estaba muy apurada", contó.

En conclusión, Betssy Chávez negó haber querido fugar a la embajada de México aquel 7 de diciembre del 2022 cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado.