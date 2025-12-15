'Los Socios del Callao': "Hace cuatro días fue la última vez que se le vio a Ciro Castillo", según la PNP

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Desde tempranas de este lunes 15 de diciembre, personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, allanaron 27 inmuebles, entre en el que se incluye la sede del Gobierno Regional del Callao, de 15 funcionarios y servidores públicos de esta entidad del Estado, en el marco de las investigaciones por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los Socios del Callao'.

Según la tesis fiscal, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, sería el que habría liderado esta banda delictiva, acusada de evitar los procesos de selección establecidos por ley y de dirigir más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10.

Gobernador no habido y con orden de ubicación y captura

Pese a ser una diligencia aprobada por el Poder Judicial, la autoridad del "Primer Puerto" no fue hallada en su domicilio por los agentes policiales ni por el equipo del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. En ese sentido, la sospecha de su presumible responsabilidad en algún hecho delictivo crece con el pasar de las horas, puesto que, fue visto por última vez hace cuatro días.

"Hace cuatro días fue la última vez que se le vio, pero todavía no se tenía la resolución. Salió la resolución, nos hemos activado, hemos formulado nuestro plan de operaciones, pero estamos tras unos rastros de unos inmuebles y en las últimas horas ojalá que tengamos resultados positivos", señaló para Exitosa el Gral. Luis Lira, jefe de la Dircocor.

Cabe señalar que, por no haber participado en el operativo que lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, el Ministerio Público ordenó la ubicación y captura del gobernador.

Su abogado no da razón de su paradero

Pese al contexto que lo compromete en presuntamente ser parte de una organización dedicada a la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores, Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo Rojo, evitó dar información sobre el paradero de su patrocinado, al culminar el operativo de allanamiento.

"[¿Cuál es el paradero del gobernado?] No voy a contestar ese tipo de preguntas, me van a disculpar, pero yo voy a decidir que respondo y que no respondo. [¿Está prófugo el gobernador?] No opino sobre opiniones, preséntenme hechos y yo encantado hablo", sostuvo.

De acuerdo con lo reportado por el Fiscalía, son cuatro los funcionarios del Gobierno Regional del Callao que han sido detenidos preliminarmente, mientras se desarrollan las investigaciones en el caso que nuevamente pone en el foco del sistema judicial a la Provincia Constitucional.

En medio de la grave crisis de inseguridad que azota al "Primer Puerto", su máxima autoridad está en condición no habida, dejando en el aire al Gobierno Regional y decepcionando a sus vecinos que apostaron por él en las elecciones del 2022.