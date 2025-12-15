Empresa ETCAPSA suspendió operaciones tras amenazas: Extorsionadores les exigen S/10.000 mensuales

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva empresa de transporte público decidió suspender sus operaciones luego de recibir amenazas de extorsionadores. Esta vez, la empresa Carmen de la Punta S.A., conocida como ETCAPSA, hizo un alto a sus funciones luego de que una banda criminal le exigiera una fuerte suma de dinero para no atentar contra ellos.

Empresa ETCAPSA suspendió operaciones tras recibir amenazas

Como se recuerda, las empresas de transporte público son uno de los sectores más golpeados por el sicariato y la extorsión desde hace meses. Casi a diario se reporta atentados con arma de fuego contra conductores y cobradores quienes se negaron al pago de cupos exigidos por estas organizaciones criminales.

Ahora, empresa de transportes Carmen de la Punta S.A., conocida como ETCAPSA tomó la decisión de paralizar sus servicios por completo como medida de protesta por los nuevos mensajes recibidos por parte de extorsionadores quienes les exigen un doble pago: uno como cuota inicial para luego recibir un depósito mensual, ambos de S/ 10 mil soles.

Exitosa conversó con algunos de sus conductores quienes expresaron su malestar por esta situación asegurando que optan por no salir a trabajar a pesar de que en el mes de diciembre es donde más ganancias generan por las fiestas navideñas. Los trabajadores señalaron que solo tres o cuatro unidades salieron a trabajar empujados por la necesidad.

SMP: Bus de transporte público sufre nuevo ataque de extorsionadores a plena luz del día

"Estamos en fiestas, el día sábado y es donde la gente sale a comprar sus cosas en Mesa Redonda, ropa, zapatillas. Hoy día nadie ha salido a trabajar, solo tres o cuatro carros", indicó uno de los conductores.

Temen por dejar solos a su familia

Otro de los choferes aseguró que ganar 100 o 200 soles al día por salir a cubrir la ruta Callao-Ate, no vale la pena teniendo en cuenta que su vida está en riesgo. Incluso reveló que su familia sufriría de la peor manera si es que sufre un atentado por parte de sicarios.

"Por mí yo salgo, pero mi familia, mi papá, mi mamá, los que tienen hijos. Por salir a ganarme 100 o 200 soles, ¿Voy a morirme o ganarme un plomazo?", añadió.

La compañía también exigió un mayor accionar por parte de la Policía Nacional del Perú ya que sienten que esta institución no está haciendo su trabajo de la mejor manera.

De esta manera, la empresa de transporte Carmen de la Punta S.A., conocida como ETCAPSA y que cubre la ruta Callao-Ate, hizo un alto a sus operaciones luego de recibir nuevas amanezas por parte de extorsionadores exigiéndoles el pago de 10 mil soles mensuales.