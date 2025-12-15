Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo para esta semana en el litoral peruano

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó nuevamente la ocurrencia de oleajes anómalos de ligera intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 56-25 de la DHN, de fecha 14 de diciembre del 2025, este fenómeno estará presente del martes 16 al viernes 19 de diciembre. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota para que las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte las condiciones del mar estarán dentro de lo normal, no significando peligro para los bañistas que asisten a las playas ubicadas entre Tumbes y el puerto de Salaverry, La Libertad.

No obstante, para el litoral centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), sí se presentarán algunas anomalías. Por ejemplo, desde el sur de Salaverry hasta Chancay, las condiciones marítimas serán normales; sin embargo, desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona arribará de oleaje ligero a partir de la mañana del martes 16 de diciembre.

Mismo panorama se espera para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), debido a que el oleaje ligero también empezará a hacerse presente desde la mañana del 16 del presente mes.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje Ligero N.º56 -25.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos y población en general.