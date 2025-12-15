Sergio Peña podría dejar Alianza Lima: Volante es pretendido por un grande del continente asiático

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró el 2025 sin poder lograr los objetivos planteados a inicios de temporada. Con la llegada de Néstor Gorosito y los refuerzos del extranjero, la dirigencia esperó que el equipo blanquiazul luche hasta la última jornada el título de la Liga 1, lo cual no pasó y para colmo de males el compadre obtuvo el segundo tricampeonato de su historia.

Sergio Peña dejaría Alianza Lima tras oferta de Asia

Luego de la dura eliminación ante Sporting Cristal en Matute, los hinchas apuntaron contra un grupo de jugadores señalándolos como principales responsables de la debacle íntima. Uno de los que más críticas recibió fue el '10' victoriano Sergio Peña quien no cumplió con lo que el aficionado esperaba.

El jugador de la Selección Peruana incluso ofreció disculpas a los hinchas a través de sus redes sociales señalando que es seguidor de Alianza Lima desde pequeño, pero reconociendo que no ha tenido un rendimiento aceptable desde su llegada.

Ahora, el talentoso volante tendría la posibilidad de dejar el club de La Victoria luego de darse a conocer sobre el interés de un club grande de Asia. De acuerdo al portal especializado en transferencias y mercado de pases, Transfermarket, el Kuala Lumpur City FC de la Super League de Malasia, estaría tras los pasos del mediocampista nacional.

Sin embargo, el portal no brinda más detalles de esta presunta negociación. Es importante recalcar que el futbolista cuenta con contrato vigente con la institución victoriana hasta diciembre del 2028.

Historia de Sergio Peña en su cuenta de Instagram.

Las disculpas de Sergio Peña

Durante la tanda de los penales ante Sporting Cristal, Sergio Peña fue el encargado de rematar el primero de ellos fallando su intento. Como era de esperarse, los fanáticos dedicaron duras críticas al jugador no solo por dicho disparo, sino también por su rendimiento.

Peña respondió a través de sus redes sociales publicando un extenso mensaje donde ofreció disculpas al público íntimo. En su pronunciamiento dejó en claro que ama los colores del club y que dará lo mejor de si hasta lograr el objetivo de ser campeón.

"Pido disculpas por el penal fallado ayer, pido disculpas si en algún partido no rendí como mucho o todos se lo esperaban, nunca hice nada con mala intención y como repito, amo a Alianza, siempre fue mi casa y lo será. Vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño", indicó.

De esta manera, Sergio Peña podrí dejar Alianza Lima tras el interés del Kuala Lumpur City FC de la Super League de Malasia, según Transfermarket.