Políticos peruanos reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en Chile: reacción del presidente Jerí, candidatos y congresistas

Este domingo 14 de diciembre, Chile definió un nuevo rumbo político con la elección histórica del ultraderechista Jose Antonio Kast como presidente. El contundente triunfo sobre la candidata comunista Jeannette Jara, a quien le llevó más de 15% de ventaja, generó inmediatas reacciones entre los principales actores políticos del Perú.

En su tercer intento por llegar al Palacio de la Moneda, el líder del Partido Republicano fue elegido en lo que representa un cambio conservador que llega años después de un estallido social con reclamos ante la desigualdad que azota el país vecino.

Políticos de derecha felicitan a José Antonio Kast

Ante el triunfo de la derecha conservadora, políticos pertenecientes a sectores políticos afines a dicha corriente en nuestro país se pronunciaron en señal de felicitación.

En primer lugar, el Presidente de la República José Jerí se aseguró de ser el primero en comunicarse con el virtual mandatario chileno y felicitarlo por su victoria en la segunda vuelta electoral, según informó la Presidencia.

"Durante la conversación, se destacaron los vínculos de amistad entre el Perú y Chile, relación bilateral que se sustenta en profundas coincidencias y complementariedades políticas y económicas que han permitido que ambos países desarrollen una agenda amplia y diversa en beneficio de sus poblaciones", se lee en el mensaje.

También se mostraron fotografías constatando dicho momento telefónico, donde, además, Jerí invitó a Kast a llevar a cabo el Gabinete Binacional Perú-Chile durante el segundo bimestre del próximo 2026.

Por otro lado, el empresario y líder del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, saludó la contundente victoria de Kast sobre Jara y expresó su alegria por la jornada electoral "democrática y en paz" que se llevó a cabo en Chile.

"América Latina necesita gobiernos que den resultados y fortalezcan sus instituciones. No hay espacio para la izquierda radical", agregó.

Por su parte, el exalcalde de Lima y ahora candidato presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, Rafael López Aliaga, también de corriente política ultraconservadora, felicitó a José Antonio Kast en lo que calificó una "excelente noticia" para Chile.

"El presidente más votado en la historia de Chile y que, por primera vez, gana en todas las regiones del país", subrayó.

Asimismo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también hizo lo propio dirigiendo un breve mensaje a José Antonio Kast, destacando que Chile ha marcado un nuevo rumbo hacia la "libertad".

"Felicidades al presidente electo José Antonio Kast por su victoria. La voluntad del pueblo chileno ha sido clara y abre un nuevo ciclo basado en la democracia y la libertad. Le deseamos muchos éxitos en su gestión", expresó.

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, no dudó en pronunciarse tras la histórica victoria de la derecha sobre la izquierda chilena. En un corto mensaje, aseguró que, en el Perú, "celebramos un nuevo triunfo en un país hermano" y que "la libertad avanza".

