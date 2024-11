Príncipe de Brunéi cautiva con su físico en su visita a APEC Perú: "Quedé enamorada"

14/11/2024 / Exitosa Noticias / Tendencias

El sultán Hassanal Bolkiah fue de los primeros líderes en llegar al Perú para la Cumbre de APEC 2024, pero quien se robó la atención fue su hijo, Abdul Mateen. A sus 33 años, el apuesto príncipe de Brunéi ha generado revuelo en redes sociales, cautivando con su físico y su personalidad a miles de peruanas.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, su llegada al país no ha pasado desapercibida, y sus publicaciones han despertado un sinfín de reacciones.

¿Quién es el príncipe de Brunéi?

Conocido por su atractivo físico, el príncipe Abdul Mateen no solo destaca por su apariencia, sino también por su amor por los animales, especialmente los felinos, y su estilo de vida lleno de lujo y actividades protocolarias.

Además de su presencia en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida diaria, el príncipe ha sido portada de revistas de renombre, mostrando su elegancia y su rol en eventos importantes.

El joven príncipe también es un apasionado del polo, deporte en el que ha ganado diversos campeonatos en Asia, demostrando sus habilidades deportivas y reforzando su imagen de "galán deportista".

Su visita a Perú lo llevó a Palacio de Gobierno, donde participó en una reunión protocolar con la presidenta Dina Boluarte y el alcalde Rafael López Aliaga, un evento que se ha convertido en el tema de conversación en plataformas como Instagram y TikTok, donde los comentarios de admiración de peruanas no tardaron en llegar.

Redes enloquecen por el príncipe de Brunéi

A pesar de la emoción generada por su visita, muchas seguidoras se llevaron una gran sorpresa al saber que el príncipe Abdul Mateen ya está casado. Este mismo año contrajo matrimonio con Anisha Rosnah, una joven nacida en Londres a quien conoció a través de conexiones diplomáticas en el Palacio de Nurul Iman.

La pareja, que llevaba seis años de noviazgo, celebró su boda el pasado 7 de enero en un evento que duró diez días y reunió a la realeza de diversas partes del mundo.

Para muchas, el matrimonio del príncipe fue un golpe a sus ilusiones. Sin embargo, en redes sociales, especialmente en TikTok, se han multiplicado los comentarios llenos de humor y halagos.

"Quedé enamorada", "¿Cómo me postulo para ser su concubina?", "Yo con el papá y mi hija con el príncipe" y "¿Qué hace mi esposo por allá? ¿Por qué se casó y no me esperó?" son solo algunos de los divertidos comentarios que han circulado tras la visita del príncipe de Brunéi a Perú.

La visita del príncipe de Brunéi a Perú para la cumbre de APEC no solo cumplió con su propósito diplomático, sino que también dejó una impresión duradera en redes sociales. Con su carisma y porte, Abdul Mateen capturó la atención de miles, destacándose como una de las figuras más comentadas del evento.