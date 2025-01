Speed desata furor al bailar la danza de las tijeras durante su recorrido en Perú: "¡Los pasos prohibidos!"

28/01/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

El tour del streamer Speed por el Perú continúa dando de qué hablar. El influencer estadounidense viene realizando una transmisión en vivo, mientras visita algunos lugares de la capital, Lima. Dentro de su recorrido, quedó impresionado con una puesta en escena de la danza de las tijeras, animándose incluso a soltar los "pasos prohibidos".

Speed sorprende bailando danza de las tijeras

Durante el live que está realizando junto al influencer peruano Andy Merino, 'Zeein', Darren Jason Watkins Jr. (Ishow Speed) visitó el Teatro Municipal de Lima, donde fue sorprendido por un grupo de personas quienes, vistiendo trajes típicos, le ofrecieron algunos aperitivos de nuestra gastronomía. Continuando con su desplazamiento, el streamer llegó al salón principal, donde la música andina se apoderó de todo el lugar.

En dicho espacio, tres danzantes de las tijeras lo estaban esperando, así como un arpista y un violinista, quienes tocaron las clásicas melodías de este baile típico. Ni bien ingresó, el afroamericano quedó deslumbrado por los complejos movimientos y piruetas de los artistas, por lo que, emocionado, le pidió a uno de ellos que le permita intentarlo.

Observando a detalle cada paso, Speed logró imitar algunos de los brincos mientras se movía al compás de la música. No obstante, confesó que no podía lograr tocar su pie con la boca, por lo que solo se animó a dar un "triple salto mortal". El influencer estadounidense afirmó que este era un paso muy difícil, pero no dudó en admirar la belleza de la danza peruana.

"Esta es el arpa, del Perú andino", le dijo uno de los músicos, por lo que Speed pidió que tocase la melodía, confesando además que le interesaría aprender. En otro momento, se dirigió a uno de los danzantes, quien le confesó tener 54 años y que esto lo aprendió de generación en generación. "¡Qué hábiles son!", expresó al respecto el streamer.

Speed conoce "La danza de las tijeras", una danza tradicional de Perú, y queda impresionado con las acrobacias que hacen. Se motivó tanto que hizo 3 backflips seguidos con unas tijeras en las manos. pic.twitter.com/eCmxMjwdwD — Terreno Viral (@terrenoviral) January 28, 2025

Redes reaccionan al baile de Speed

Tan pronto se supo que el famoso influencer había realizado este complejo baile, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar. Miles de peruanos se mostraron fascinados por el buen recibimiento de Speed hacia nuestra cultura, destacando la manera en que se interesó por conocer de cerca a los danzantes y músicos.

"¡ Está soltando los pasos prohibidos !", "Qué lo hagan bailar festejo", "Dijo que le gustó mucho, y que le gustaría aprender a tocar", "Eso tenían que mostrar, ¡buena!" y "Tuvieron que venir los ayacuchanos a tirarse los pasos prohibidos", fueron algunas de las opiniones.

Fue así que Speed desató furor en las redes sociales, al punto de que su nombre, actualmente, es tendencia. El streamer se animó a "soltar los pasos prohibidos" con la famosa danza de las tijeras.