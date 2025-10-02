Streamer Fanodric es agredido por hinchas durante partido de Alianza Lima vs Atlético Grau

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Tendencias

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva no solo dejó emociones en el campo, sino también un episodio lamentable fuera de él. El streamer Fanodric fue agredido por hinchas mientras presenciaba el encuentro.

Streamer Fanodric es agredido

Durante el encuentro entre Alianza Lima y Atlético Grau, el streamer y creador de contenido peruano Fanodric, reconocido hincha de Alianza Lima, fue agredido por otros asistentes del estadio. En un video que se volvió viral, se observa cómo dos hombres golpean al influencer mientras intentaba defenderse.

Hasta el momento, el streamer Fanodric no se ha pronunciado sobre el incidente ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, quien sí rompió el silencio fue su novia, Majo Calderón, quien utilizó sus redes sociales para denunciar la agresión.

Novia de Fanodric rompe su silencio

La novia de Fanodric rechazó la violencia y describiendo el miedo que sintieron. "¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia y la estupidez de las personas? Querer 'atacar' y llegar a la violencia sin que alguien haya hecho algo, sin importarle que no solo estaba yo ahí, sino también un adulto mayor", expresó.

"Ya nos habían avisado lo que iba a pasar, pero decidimos quedarnos porque no había razón o justificación para que algo así sucediera. Me quedé en schock, me invadió el miedo, no podía creer que realmente fueran capaces de eso y en un estadio al que voy desde niña (...). Pero basta ya, ¿no? Todo tiene un límite ¡Cobardes!", añadió.

Novia de Fanodric se pronuncia tras agresión en el Estadio Alejandro Villanueva

¿Quién es Fanodric?

Fanodric, cuyo nombre real es Alonso Vargas, es un streamer y creador de contenido peruano reconocido por su estilo polémico y su pasión desbordada por Alianza Lima.

Alcanzó notoriedad transmitiendo y comentando fútbol en su canal FanodricPODCAST, además de participar en eventos como La Noche Dorada 2025, donde incluso incursionó en el boxeo frente a otros creadores.

Su trayectoria combina humor, confrontación y análisis deportivo, lo que le ha ganado una audiencia fiel. Aunque en sus inicios soñaba con ser futbolista profesional, encontró en la creación de contenido una vía alternativa para mantenerse conectado con el deporte que ama.

Tras la agresión que sufrió el streamer Fanodric por hinchas durante el duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau, el suceso se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. El pronunciamiento de su pareja, Majo Calderón, sirvió para visibilizar el miedo y la incomodidad que generó el episodio dentro de Matute.