Los íntimos empezaron perdiendo, pero reaccionaron en el segundo tiempo

Remontada morada en Matute: Alianza Lima venció 2-1 a Atlético Grau con goles de Cantero y Estrada

Con goles de Alan Cantero y Josué Estrada, Alianza Lima logró una remontada clave ante Atlético Grau en La Victoria, en el inicio del mes morado.

Alianza Lima vs Atlético Grau.
Alianza Lima vs Atlético Grau. (Liga1)

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 01/10/2025

Alianza Lima recibió a Atlético Grau en Matute con la obligación de ganar para no perder terreno en el Torneo Clausura. Sin embargo, el arranque no fue sencillo. 

A los 13 minutos, Neri Bandiera adelantó al conjunto visitante, silenciando las tribunas y generando fastidio en la hinchada blanquiazul, que no toleraba otra caída tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la derrota ante Cienciano en Cusco.

El equipo íntimo buscó la igualdad con insistencia durante el primer tiempo. Paolo Guerrero tuvo dos ocasiones claras y Alan Cantero estrelló un balón en el palo, pero la falta de eficacia mantuvo la ventaja visitante. 

Incluso un tanto del 'Depredador' fue anulado tras la revisión del VAR. Así, el descanso llegó con un 1-0 en contra que aumentaba la tensión en el estadio Alejandro Villanueva.

Reacción inmediata y remontada

El complemento mostró una cara distinta de los dirigidos por Néstor Gorosito. Con mayor intensidad y agresividad ofensiva, los íntimos se adueñaron del balón y rápidamente encontraron premio a su esfuerzo. 

A los 53 minutos, Alan Cantero igualó el marcador con un potente remate, tras un pivoteo preciso de Paolo Guerrero que lo dejó de cara al gol.

El envión anímico fue inmediato. Apenas dos minutos después, Josué Estrada apareció de cabeza para marcar el 2-1, tras un rebote del arquero Patricio Álvarez. 

En cuestión de instantes, Alianza Lima había volteado el resultado y encendía la fiesta en las tribunas de Matute, teñidas de morado en el inicio del mes del Señor de los Milagros.

Los íntimos no se conformaron y continuaron atacando. Kevin Quevedo rozó el tercero con una jugada individual que terminó en el poste, mientras que Paolo Guerrero estuvo cerca de ampliar la ventaja. 

Sin embargo, Grau también inquietó en los minutos finales con el ingreso de Raúl Ruidíaz, aunque la defensa local resistió para sostener el resultado.

Victoria con sabor a alivio

El pitazo final decretó un 2-1 que significa mucho más que tres puntos para Alianza Lima. La remontada no solo devuelve confianza al equipo tras una semana complicada, sino que también mantiene vivas sus aspiraciones en la pelea por el Clausura.

Más allá del marcador, el triunfo dejó varias certezas: el carácter del plantel para revertir situaciones adversas, el aporte goleador de Cantero y la aparición de Estrada en un momento clave. Además, la hinchada valoró la entrega del equipo, que en el segundo tiempo mostró la actitud que tanto se le reclamaba.

En el mes de octubre, cargado de simbolismo para los íntimos por el uso de la camiseta morada, Alianza Lima consiguió su primer "milagro" al darle vuelta a un partido que parecía cuesta arriba. Un triunfo necesario, en casa y con remontada, que puede marcar un punto de quiebre en la recta final de la temporada.

