Onelia Molina sorprende al confesar que tiene videos al estilo Isabella Ladera y Beéle

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio del escándalo que involucra a Isabella Ladera y Beéle, Onelia Molina confesó en su pódcast Doble Sentido que llegó a grabarse en situaciones privadas. La odontóloga aclaró que no teme una filtración, ya que eliminó de inmediato todo el material.

Onelia Molina hace fuerte confesión

La bomba la soltó Onelia Molina en el pódcast Doble Sentido. La pareja de Mario Irivarren reconoció que en algún momento se grabó en situaciones íntimas con su celular. "Eso sí tengo la certeza de que no va a salir ningún video mío", afirmó la odontóloga, dejando claro que tras grabar esas imágenes, las borró inmediatamente.

Su comentario llega justo cuando las redes sociales aún arden por el escándalo de Isabella Ladera y Beéle, quienes están en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran videos privados.

La revelación, como era de esperarse, no pasó desapercibida. Patricio Parodi, que también participa en el podcast, le advirtió que ni siquiera borrar es garantía de que el material desaparezca del todo.

"Dicen que aunque lo borres de la nube, siempre hay registro en la nube. Alguien que sepa, un hacker (lo puede encontrar)", comentó el integrante 'Esto es guerra'.

El video filtrado de Isabella Ladera y Beéle

La noche del 7 de septiembre estalló la polémica cuando comenzó a circular en distintas plataformas digitales un video de seis minutos con 42 segundos protagonizado por el cantante colombiano Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera.

Apenas tres días después, el miércoles 10, apareció una segunda grabación que volvió a sacudir las redes sociales. El escándalo no se limitó a la filtración de los videos, pues internet se llenó de memes y comentarios, convirtiéndolo en el tema más comentado del día.

Isabella Ladera fue la primera en romper el silencio, responsabilizando a Beéle por la difusión de los videos: "Un momento privado fue expuesto sin mi consentimiento. Ese material solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo".

El cantante colombiano, por su parte, negó tener relación con la filtración y advirtió, a través de sus abogados, que iniciará acciones legales: "Va a tomar acciones legales contra Isabella Ladera por daños reputacionales, por calumniar e injuriar".

Onelia Molina sorprendió en su pódcast Doble Sentido al confesar que también se grabó al estilo Isabella Ladera y Beéle. Sin embargo, la chica reality aclaró que no teme una filtración, pues borró el video de inmediato.