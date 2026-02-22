Gobierno de EE.UU. asesina a sujeto armado tras ingresar ilegalmente a residencia de Donald Trump

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Máxima seguridad. El Servicio Secreto de los Estados Unidos informó este domingo que un hombre armado fue abatido y asesinado tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de la residencia de Donald Trump en Mar-A-Lago, en Florida.

Sujeto que ingresó a residencia de Trump fue abatido inmediatamente

Según la entidad, alrededor de la 1:30 de la madrugada, el sujeto fue visto cerca de la puerta norte con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Mientras otro vehículo salía, el intruso, de aproximadamente 20 años, logró cruzar el ingreso.

Cuando se vio expuesto y confrontado por los agentes y un ayudante de la oficina de sheriff del condado de Palm Beach, el hombre dejó el bidón y levantó la escopeta. Ante ello, para "neutralizar la amenaza", los efectivos le dispararon.

El joven sospechoso fue declarado muerto en el lugar del incidente y ningún agente del orden resultó herido.

Cabe mencionar que el presidente de EE.UU. no se encontraba en Florida durante el hecho, sino en Washington, según informaron las autoridades, por lo que la vida de Trump no habría corrido peligro.

🔥🚨 BREAKING: Man IDENTIFIED as 21-year-old, Austin Tucker Martin, who breached the secure perimeter of Mar-a-Lago and attempted to kill President Trump.



Tucker was reported missing by his parents and was LAST SEEN on Feburay 21st at 7:51pm pic.twitter.com/AZNVrvMsr3 — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) February 22, 2026

Según CBS News, varias fuentes identificaron al sujeto como Austin T. Martin, de 21 años. Las autoridades se encuentran investigando si Martin compró la escopeta mientras conducía desde Carolina del Norte, donde su familia lo reportó como desaparecido el sábado.

Según un reportero de la Casa Blanca de BBC News, la seguridad en la propiedad es extremadamente estricta: cuenta con un cordón exterior formado por alguaciles locales de Palm Beach y uno interior mantenido por el Servicio Secreto.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló a Fox News que Trump y su familia "no deberían tener que soportar intento tras intento", en referencia a que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. Además, culpó a la izquierda por estos intentos de atentado.

"Esta amenaza existencial, este veneno de la izquierda, realmente tiene que parar. Han normalizado esta violencia", afirmó.

Trump rechaza fallo de Corte Suprema que declara ilegales aranceles

Donald Trump, reaccionó con un rotundo rechazo al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales sus aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Horas después de conocerse la decisión, el mandatario anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10% sobre todas las importaciones, en un intento de reafirmar su política comercial pese al revés judicial.

La sentencia del máximo tribunal, emitida este viernes 20 de febrero, con una votación de 6-3, concluyó que Trump había excedido su autoridad al aplicar tarifas de manera unilateral y casi ilimitada.