Álvaro Barco denunció presencia de micrófonos ocultos en palco de la 'U': "Parece 'montesinesco'"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Sporting Cristal vs. Universitario jugado este sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo dejó de todo además de cuatro goles tras el empate 2-2. Una de las polémicas que más llamó la atención se dio fuera de la cancha donde se encontró un dispositivo que generó incomodidad.

Denuncia presencia de micrófonos en palco de la U

Antes del pitazo inicial de Edwin Ordóñez, la cuenta de X Tiempo Crema informó que se habían encontrado micrófonos ocultos dentro del palco asignado a la dirigencia del elenco merengue al interior del recinto celeste.

Tras el final del encuentro, el propio director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, confirmó esta situación e incluso la calificó como una práctica montesinesca en relación al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. El directivo lamentó la situación asegurando que son prácticas extreman dentro del fútbol peruano.

"Es un chiste haber encontrado micrófonos en la zona donde hemos estado. Estamos hablando de cosas extremas en el fútbol; parece 'montesinesco'", expresó ante los medios.

Responde a Paolo Guerrero

A su vez, Álvaro Barco aprovechó la oportunidad para devolverle el recado a Paolo Guerrero quien unos días antes había señalado que en el cuadro de Ate estaban más que pendientes de lo que hacían en La Victoria.

Esta vez, el dirigente dejó en claro que Alianza Lima es el rival deportivo número uno para la institución y que no le causaba ninguna preocupación lo que suceda con ellos.

"Es el enemigo máximo (Alianza) durante los 90 minutos de juego. No nos preocupa su equipo, como dice Paolo", añadió.

🚨 Se detectaron micrófonos camuflados encendidos en la zona destinada a la dirigencia de Universitario. En estos momentos también se están buscando en los camerinos.



⚠️ Grabar audio sin consentimiento puede constituir un delito.



👀 Esto debe investigarse. pic.twitter.com/2YfWRf46GK — Tiempo Crema 1924 (@TiempoCrema1924) February 21, 2026

El mea culpa de Javier Rabanal

Otro que dio que hablar con sus declaraciones fue el entrenador merengue Javier Rabanal. El español no evadió las consultas de la prensa al declararse principal responsable del empate de Sporting Cristal.

Eso sí, el estratega aprovechó en dejarle un contundente mensaje a sus jugadores indicando que no permitirá que disminuyan su rendimiento y que de no hacerlo no volverán a ser tomados en cuenta.

"El responsable del empate soy yo. Creo que, si le daban más tiempo, eran capaces de ganar. Acá no tengo jugadores titulares o suplentes; es responsabilidad mía que todos estén al 100% y disponibles. Los cambios disminuyeron al equipo drásticamente", precisó.

En resumen, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, denunció la existencia de micrófonos en el palco asignado a los dirigentes merengues en el Estadio Alberto Gallardo durante el encuentro ante Sporting Cristal.