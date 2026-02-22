Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede pese a críticas: "Tenemos que poner más de nuestra parte"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura, Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys en Matute y escapó por un momento del mal momento deportivo que atravesaba. Sin embargo, los hinchas siguen sin estar del todo contentos con el rendimiento del plantel por lo que aún exigen la salida de Pablo Guede como entrenador íntimo.

Paolo Guerrero respalda a Pablo Guede

Sin embargo, el referente y capitán del plantel blanquiazul, Paolo Guerrero, salió al frente para enviar un mensaje de tranquilidad tras el triunfo ante los rosados. Pese a los comentarios negativos de los hinchas, el 'Depredador' llenó de elogios al estratega argentino asegurando que su trabajo en el día a día los ha dejado más que satisfechos.

Incluso aseguró que todos los jugadores de Alianza Lima tienen confianza plena en el trabajo de Pablo Guede ya que siempre los alienta a mejorar. Además, les pidió a sus compañeros poner un poco más de ganas en cada uno de los entrenamientos para que los resultados puedan notarse.

"No considero que estemos mal, el equipo está ganando. La confianza con el 'profe' está ahí, sabemos de su trabajo día a día. Es muy trabajador, siempre nos empuja y nos alienta para no errar. Tenemos que poner más de nuestra parte", indicó.

🫡💙| CONTUNDENTE | Paolo Guerrero declaró luego de la victoria de Alianza Lima ante Sport Boys afirmando que quieren desestabilizar al club.



📹: @Johanch04



🔝Sígueme en @CodBlanquiazul pic.twitter.com/UwgdAd6Sxa — CÓDIGO BLANQUIAZUL (@CodBlanquiazul) February 21, 2026

Seguidamente, el exjugador de Racing aseguró que hicieron un buen partido ante Sport Boys a pesar de que tenía en cuenta la oposición que iban a mostrar en Matute.

"Pienso que hicimos un buen partido. Sabíamos que Boys se iba a replegar y defenderse, pero gracias a Dios ganamos y sumamos los puntos que tanto quiere el hincha y todos nosotros para mantener el foco del objetivo, que es campeonar", añadió.

Buscan desestabilizar al club

Por último, el atacante de 42 años no dudó en asegurar que las críticas hacia los blanquiazules solo buscan desestabilizar al equipo y por ende al club. Sin embargo, aseguró que estos comentarios no harán mella ya que se encuentra metidos en el objetivo de ser campeones.

"Hay alguien que busca salir con sus intereses y trata de desestabilizar a la institución, al club. Al grupo no lo va a desestabilizar porque está firme, está bien, está concentrado en lo que uno quiere, en el objetivo que nosotros tenemos", finalizó.

En resumen, Paolo Guerrero respaldó a Pablo Guede a pesar de las críticas recibidas por los últimos resultados de Alianza Lima en la Liga 1 y Copa Libertadores.