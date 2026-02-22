Ica: Fallece alcalde de Los Aquijes tras permanecer en UCI por ataque a balazos

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Edward Amoroto Ramos, alcalde de Los Aquijes, distrito de Ica, falleció este domingo 22 de febrero, luego de permanecer varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser baleado por sicarios el pasado 31 de enero.

Alcalde Edward Amoroto no resistió a atentado contra su vida

Tras 23 días luchando por su vida en el Hospital Regional de Ica, el burgomaestre perdió la vida luego de sufrir dos paros cardiorrespiratorios. El hijo del burgomaestre, Stephano Amoroto, confirmó la muerte de su padre en sus redes con un sentido mensaje.

"Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez, de no decirte cuánto te amo. Descansa en paz, viejito. Este crimen no quedará impune, tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza, papá",

Por su parte, la Municipalidad de Los Aquijes, que presidía Amoroto, emitió una publicación de condolencias a los familiares y amistades del alcalde distrital, confirmando la lamentable noticia.

"La Municipalidad Distrital de Los Aquijes, plana de regidores, funcionarios y trabajadores, expresan sus más sentidas condolencias a los familiares y amistades. Que nuestro alcalde tenga la paz y el descanso eterno", se lee en el gráfico.

En enero, Amoroto Ramos fue acribillado por dos sicarios en una moto lineal mientras supervisaba el avance de la construcción de la plazuela en el centro poblado de Huarangal. Recibió dos impactos de bala en el pulmón y el abdomen, según informó Latina.

Tras cometer el crimen, los delincuentes huyeron velozmente con rumbo desconocido y no pudieron ser alcanzados.

Según fuentes del mismo nosocomio al que fue trasladado de urgencia, la autoridad municipal fue ingresado por la unidad de trauma-shock en estado crítico. Debido a la gravedad de las heridas, un equipo de especialistas tuvo que realizarle una intervención quirúrgica para salvarle la vida.

Fiscalía inició investigación por delito de homicidio calificado

El pasado 3 de febrero, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica (Segundo Despacho) abrió una investigación preliminar contra los responsables del ataque al alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto, por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Ramiro Pacheco Huarotto, fiscal provincial, ha dispuesto que se lleven a cabo diligencias "urgentes e inaplazables" con la principal finalidad de identificar y acusar a los responsables.

Como parte de ello, tomará las declaraciones de servidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, quienes estaban presentes junto a en el preciso instante en que fue atacado, así como la de sus familiares.