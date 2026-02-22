Ernesto Álvarez descarta ser parte del Gabinete de José María Balcázar: "He renunciado de forma irrevocable"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A cuatro días de que José María Balcázar asuma la Presidencia de la República tras la censura a José Jerí a manos del Congreso, su ex primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, descartó totalmente continuar en el Ejecutivo.

En entrevista al Diario Correo, el también expresidente del Tribunal Constitucional fue tajante con respecto a su continuidad en este poder del Estado, revelando que al día siguiente (jueves 19 de febrero) de la ceremonia de asunción al cargo, le presentó su renuncia irrevocable al mando del Consejo de Ministros.

Confirma el final de su etapa en la PCM

Álvarez Miranda estuvo al mando de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) desde octubre del 2025. Tras la destitución aprobada por el Parlamento contra el ahora expresidente Jerí, la noche del martes 17 de febrero, reveló que le comunicó al nuevo mandatario de la república que no desea pertenecer a su administración.

"El día jueves acudí a su despacho. Pedí cita con él y estuvimos allí por 10 minutos. Le expresé mi saludo y felicitación por la elección. Un saludo protocolar, por cierto. Él habló de su intención de lograr un gabinete ministerial de consenso y que, posiblemente, iba a invitar a algunos ministros que ya estaban con una cartera ministerial. Eso fue todo. Mi renuncia es irrevocable", contó al citado medio.

Sobre los posibles integrantes del nuevo Gabinete Ministerial, mencionó que el flamante jefe de Estado no mencionó nombres. Sin embargo, saludó que haya tenido reuniones con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sobre el tema de Petroperú.

"Eso es bueno porque significaría que se va a garantizar cierta continuidad en la política económica y eso es saludable para el país", mencionó.

Duras críticas al presidente Balcázar

Pese a que sostuvo que su alejamiento del Ejecutivo ha sido en buenos términos, Álvarez Miranda fue sumamente crítico de la ideología política del nuevo presidente del país. Además, advirtió que su facción no está en condiciones de asegurar el correcto desarrollo de las elecciones generales del 12 de abril.

"La figura de Balcázar obedece a la quiebra del sistema de partidos políticos. Y, en lo segundo, no creo que ningún personaje de izquierda realmente pueda garantizar la imparcialidad en elecciones. Definitivamente", enfatizó.

Sobre la etapa final de su gestión, sostuvo que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana "ya estaba listo" y que tras la presentación en el Codisec, Jerí tomó en consideración algunos planteamientos propuestos de sectores fuera del Ejecutivo; sin embargo, ya no le di el tiempo para hacer la presentación final.

De esta manera, el ahora ex primer ministro confirma su alejamiento de la PCM. El presidente Balcázar deberá elegir a un sucesor que goce con el respaldo de las fuerzas políticas de cara a la transición democrática que tanto espera el país.