Marcha blanca inicia HOY: Conductores de carga pesada obligados a circular por el carril derecho de la Panamericana Sur

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inicia desde hoy, domingo 22 de febrero, la marcha blanca de ordenamiento y fiscalización de transporte en la Panamericana Sur, en cumplimiento de la Ordenanza N.º 2807 y del Reglamento Nacional de Tránsito.

Como se recuerda, el dispositivo municipal en referencia fue publicado el viernes 20 de febrero en el Diario Oficial El Peruano, el cual establece "disposiciones de gestión, ordenamiento y uso racionalizado de la infraestructura vial" de la carretera en zonas urbanas metropolitanas, a fin de garantizar la movilidad y seguridad vial de todos los usuarios.

Vehículos de carga pesada obligados a circular por carril exclusivo

De acuerdo a la norma promulgada por la administración de Renzo Reggiardo, los vehículos de transporte de carga y/o mercancías deben circular desde hoy 22 de febrero hasta un por 15 días calendarios, por el carril derecho y carril contiguo más próximo, en el tramo de la Av. El Derby (Surco) hasta el puente Conchán (Lurín).

Del mismo modo, queda totalmente prohibido el tránsito de los mencionados vehículos por el carril izquierdo y por el contiguo más próximo, en el tramo antes mencionado.

Como alternativa de circulación en sentido de sur a norte de la Panamericana Sur, el desvío que inicia a la altura del puente Conchán, con dirección a la Antigua Panamericana Sur, siguiendo su recorrido por la Av. Pedro Miotta hasta el centro comercial Mall del Sur, para su reincorporación a la Panamericana Sur.

Dicha alternativa debe difundirse e implementarse con su señalización anticipada, en el tramo previo al puente Conchán, para guiar a los conductores.

Orden y fiscaización del transporte de carga en la Panamericana Sur



Por disposición del alcalde, fiscalizamos el transporte de carga para asegurar el uso del carril derecho y reforzar el orden en la vía. Además realizamos acciones de reordenamiento en paraderos estratégicos. pic.twitter.com/6D6xDhrerg — Municipalidad de Lima (@MuniLima) February 22, 2026

Policía Nacional del Perú a cargo de la supervisión y control

La supervisión y control con referente a la marcha blanca estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, de acuerdo con sus funciones y competencias, en coordinación con la MML. En ese sentido, se realizará la fiscalización electrónica y se instalarán paneles electrónicos de mensajería variable en la Panamericana Sur.

Asimismo, el monitoreo de las medidas y nuevas condiciones estará a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE S.A.), en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML.

A fin de no afectar a los usuarios y pasajeros de transporte público, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) procederá a "gestionar y mejorar" las ubicaciones de los paraderos en el tramo mencionado.